АвтоВАЗ взвинтил цены и урезал комплектацию автомобилей Lada

Седан Lada Vesta NG (начиная с версии Life) — от 1 420 900 до 1 584 900 рублей;

Кросс-седан Lada Vesta Cross NG — от 1 562 900 до 1 704 900 рублей;

Lada Niva Legend в версиях Urban и Black — 964 900 и 983 900 рублей соответственно;

Lada Niva Travel — от 1 092 900 до 1 377 900 рублей.

Прибавка к ценнику стартует от 20 тысяч и заканчивается на отметке в 65 тысяч рублей. В довесок к подорожанию из части моделей убрали некоторые удобства, которые ранее входили в общую стоимость автомобиля.Об этом сообщает профильный ресурс «Автоновости дня». В основном ситуация с повышением коснулась только самые дорогие модификации некоторых моделей. Так седан Lada Vesta NG в версиях Life, Enjoy и Techno и кросс-седан Vesta Cross во всех версиях подорожали на 20 тысяч рублей.Также из Lada Vesta Cross убрали заводскую тонировку задних стекол, а из оснащения седанов Vesta/Vesta Cross и универсала Vesta SW Cross пропал набор аксессуаров, стоимостью 24 900 рублей. В него входили: коврики в салон и багажник, амортизаторы капота, защиту картера, защитную сетку для радиатора и дефлекторы лобового стекла.Ценник трехдверной Lada Niva Legend в версиях Urban и [Black] подорожал на 30 и 40 тысяч рублей соответственно. К стоимости Lada Niva Travel теперь придется добавить сверху 50-65 тысяч рублей.