АвтоВАЗ взвинтил цены и урезал комплектацию автомобилей Lada

Артем
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Фото: LADA

Прибавка к ценнику стартует от 20 тысяч и заканчивается на отметке в 65 тысяч рублей. В довесок к подорожанию из части моделей убрали некоторые удобства, которые ранее входили в общую стоимость автомобиля.

Об этом сообщает профильный ресурс «Автоновости дня». В основном ситуация с повышением коснулась только самые дорогие модификации некоторых моделей. Так седан Lada Vesta NG в версиях Life, Enjoy и Techno и кросс-седан Vesta Cross во всех версиях подорожали на 20 тысяч рублей.

Также из Lada Vesta Cross убрали заводскую тонировку задних стекол, а из оснащения седанов Vesta/Vesta Cross и универсала Vesta SW Cross пропал набор аксессуаров, стоимостью 24 900 рублей. В него входили: коврики в салон и багажник, амортизаторы капота, защиту картера, защитную сетку для радиатора и дефлекторы лобового стекла.

Ценник трехдверной Lada Niva Legend в версиях Urban и [Black] подорожал на 30 и 40 тысяч рублей соответственно. К стоимости Lada Niva Travel теперь придется добавить сверху 50-65 тысяч рублей.

Сравнение старых и новых цен:

  • Седан Lada Vesta NG (начиная с версии Life) — от 1 420 900 до 1 584 900 рублей;
  • Кросс-седан Lada Vesta Cross NG — от 1 562 900 до 1 704 900 рублей;
  • Lada Niva Legend в версиях Urban и Black — 964 900 и 983 900 рублей соответственно;
  • Lada Niva Travel — от 1 092 900 до 1 377 900 рублей.
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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

tellurian
+4909
tellurian
И люди будут брать. 🤦‍♂️
53 минуты назад
#
+62
MRS
Да зачем их покупают, дебилы😅
35 минут назад
#
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