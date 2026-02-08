Ayaneo выпустит игровой смартфон-слайдер Pocket Play





Консольный бренд Ayaneo запустил на Kickstarter сбор средств на производство игрового смартфона Pocket Go. Внешне гаджет напомнит слайдеры Sony Ericsson Xperia Play и PSP Go, выпущенные на рубеже прошлого десятилетия. Судя по первым снимкам, вся геймерские органы управления прячутся на выдвижной панели под экраном. Там все по классике: справа крестовина, слева кнопки XBYA, несколько дополнительных клавишь (вероятно, для системной навигации), ну а стики заменяют пара сенсорных площадок. Консольный бренд Ayaneo запустил на Kickstarter сбор средств на производство игрового смартфона Pocket Go. Внешне гаджет напомнит слайдеры Sony Ericsson Xperia Play и PSP Go, выпущенные на рубеже прошлого десятилетия. Судя по первым снимкам, вся геймерские органы управления прячутся на выдвижной панели под экраном. Там все по классике: справа крестовина, слева кнопки XBYA, несколько дополнительных клавишь (вероятно, для системной навигации), ну а стики заменяют пара сенсорных площадок. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Что по начинке? Pocket Play снабдят OLED-экраном на 6,8 дюйма с разрешением 2400×1080 и частотой 165 Гц. За производительность отвечает чип Mediatek 9300 с графикой Immortalis G720. Все это будет остужать система воздушного охлаждения. Также заявлен стереозвук, тактильная виброотдача и фирменная оболочка с геймерскими настройками.Среди дополнительных удобств: сканер отпечатков на клавише сбоку, порт USB-С 3.2 Gen 2 с поддержкой DisplayPort 1.4 и слот под память формата microSD.Старт продаж обещают в ближайшие сроки, как и цены на Pocket Play.