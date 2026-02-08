Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Ayaneo выпустит игровой смартфон-слайдер Pocket Play

Артем
srtistidtyi.png

Консольный бренд Ayaneo запустил на Kickstarter сбор средств на производство игрового смартфона Pocket Go. Внешне гаджет напомнит слайдеры Sony Ericsson Xperia Play и PSP Go, выпущенные на рубеже прошлого десятилетия. Судя по первым снимкам, вся геймерские органы управления прячутся на выдвижной панели под экраном. Там все по классике: справа крестовина, слева кнопки XBYA, несколько дополнительных клавишь (вероятно, для системной навигации), ну а стики заменяют пара сенсорных площадок.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

fyuodyudyo.png

Что по начинке? Pocket Play снабдят OLED-экраном на 6,8 дюйма с разрешением 2400×1080 и частотой 165 Гц. За производительность отвечает чип Mediatek 9300 с графикой Immortalis G720. Все это будет остужать система воздушного охлаждения. Также заявлен стереозвук, тактильная виброотдача и фирменная оболочка с геймерскими настройками.

Среди дополнительных удобств: сканер отпечатков на клавише сбоку, порт USB-С 3.2 Gen 2 с поддержкой DisplayPort 1.4 и слот под память формата microSD.



Старт продаж обещают в ближайшие сроки, как и цены на Pocket Play.
0
Источник:
X
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Samsung Galaxy S26 Ultra уже можно покрутить на видео
Самый дешёвый iPhone 17 выйдет уже в феврале. Мы знаем точную дату
Valve откладывает запуск Steam Machine из-за дефицита памяти

Рекомендации

Рекомендации

Что подарить на Новый год: родным, друзьям или коллегам
Что подарить на Новый год, когда у неё уже есть последний айфон
🎄 Что подарить на Новый год: восемь необычных идей на все случаи жизни
В РФ будут выдавать смартфоны бесплатно с одним условием

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии