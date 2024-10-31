Айфоны обложат в России дополнительными налогами

Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил обложить устройства производства Apple дополнительными сборами и пошлинами. Это произойдёт в том случае, если Apple не согласится предустанавливать на них приложения российских разработчиков.
По замыслу депутатов, продукция Apple после этого должна стать ещё более дорогой и менее конкурентоспособной, а гаджеты тех производителей, который устанавливают российские приложения будут лучше продаваться. С тем, насколько должны подорожать айфоны для россиян, депутаты планируют определиться в ходе обсуждения новой инициативы.
Глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил на заседании Госдумы, что операционная система на айфонах закрыта от сторонних разработчиков, но в Европе эту проблему решили на законодательном уровне, обязав Apple ослабить ограничения. Он уверен, что того же самого можно добиться в России.
Закон о предустановке российского софта действует в РФ уже несколько лет, причём ежегодно Правительство РФ утверждает обновлённый перечень приложений, которые необходимо ставить на те или иные устройства. Списки отличаются для разных видов гаджетов: для смартфонов и планшетов одно, для компьютеров и ноутбуков другое, а для телевизоров с возможностями Smart TV третье.
Согласится ли Apple предустанавливать российские приложения на айфоны и другие свои устройства — большой вопрос. Компания перестала поставлять гаджеты в Россию весной 2022 года, они ввозятся сюда методом параллельного импорта и по серым схемам. Даже когда они официально продавались в России, их доля в общемировых продажах Apple была незначительной (менее 1%). В то же время Apple незримо присутствует в России: не блокирует свои сервисы для россиян, хотя и ограничивает их (например, в Apple Music почти не стало свежих иностранных релизов, в Apple TV стало меньше фильмов и сериалов с озвучкой или субтитрами на русском), а также продолжает брать деньги за приложения, игры и подписки в App Store (но способов оплаты стало гораздо меньше и они менее удобные).
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