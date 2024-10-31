Айфоны обложат в России дополнительными налогами

Александр



Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил обложить устройства производства Apple дополнительными сборами и пошлинами. Это произойдёт в том случае, если Apple не согласится предустанавливать на них приложения российских разработчиков.

По замыслу депутатов, продукция Apple после этого должна стать ещё более дорогой и менее конкурентоспособной, а гаджеты тех производителей, который устанавливают российские приложения будут лучше продаваться. С тем, насколько должны подорожать айфоны для россиян, депутаты планируют определиться в ходе обсуждения новой инициативы.

Глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил на заседании Госдумы, что операционная система на айфонах закрыта от сторонних разработчиков, но в Европе эту проблему решили на законодательном уровне, обязав Apple ослабить ограничения. Он уверен, что того же самого можно добиться в России.

Закон о предустановке российского софта действует в РФ уже несколько лет, причём ежегодно Правительство РФ утверждает обновлённый перечень приложений, которые необходимо ставить на те или иные устройства. Списки отличаются для разных видов гаджетов: для смартфонов и планшетов одно, для компьютеров и ноутбуков другое, а для телевизоров с возможностями Smart TV третье.

Согласится ли Apple предустанавливать российские приложения на айфоны и другие свои устройства — большой вопрос. Компания перестала поставлять гаджеты в Россию весной 2022 года, они ввозятся сюда методом параллельного импорта и по серым схемам. Даже когда они официально продавались в России, их доля в общемировых продажах Apple была незначительной (менее 1%). В то же время Apple незримо присутствует в России: не блокирует свои сервисы для россиян, хотя и ограничивает их (например, в Apple Music почти не стало свежих иностранных релизов, в Apple TV стало меньше фильмов и сериалов с озвучкой или субтитрами на русском), а также продолжает брать деньги за приложения, игры и подписки в App Store (но способов оплаты стало гораздо меньше и они менее удобные).
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Комментарии

Tigrolik
+763
Tigrolik
Эпл давно уже ушла из РФ. Цены вы конечно поднимите, но это не заставит Эпл что-то предустанавливать. Не продаются в РФ айфоны официально. Клоуны. Андроиды итак взлетели в цене до неадекватных значений. И это будет очередной возможностью задрать ценники на андроиды.
2 часа назад в 17:06
#
Дмитрий Могучев
+455
Дмитрий Могучев
Ипотеку теперь придется брать на Айфон?
2 часа назад в 17:26
#
+1
Tayton
С чего эт «ушла»? 👀
Подписки работают, бабло принимают, налоги платят, юрлицо живее всех живых… Есть и что отобрать, и что поделить👌🏻
2 часа назад в 17:36
#
Bor™
+644
Bor™
Так ведь есть возможность установить российские приложения при первом запуске, Apple сама предлагает и пишет что в связи с законодательством Российской Федерации туды и сюды или это другое ???
час назад в 18:26
#
tellurian
+1994
tellurian Bor™
Тут хотят сделать так, чтобы не могли удалять банковские и другие приложения
час назад в 18:48
#
tellurian
+1994
tellurian
Скорее коснется федеральные сети, но они по пути по параллельному импорту возят.
час назад в 18:48
#

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