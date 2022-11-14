Баг Tesla привел к летальным исходам. Машина просто взбесилась

Из-за программного сбоя автомобиль разбился на полной скорости. Двое погибли, трое сильно пострадали.Об этом сообщает зарубежное издание Global Times. Страшный инцидент с электромобилем произошел в Чаочжоу, провинции Гуандун в Южном Китае. По предварительным данным, неполадки возникли в процессе парковки. Водитель по имени Чжан потерял управление над своей Tesla Model-Y. Набирающий скорость автомобиль промчался два километра, сбивая встречных водителей мотоциклов и велосипедов. На попытки водителя остановиться, машина не реагировала. Смертельная гонка закончилась, только когда транспортное средство занесло на обочину.В процессе погибло два человека и трое, включая водителя, серьезно пострадали. В местных структурах подтвердили, что владелец электрокара был полностью трезв. В Tesla пообещали провести тщательную проверку случившегося и оказать необходимую помощь семьям пострадавших.