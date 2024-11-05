Багаж под контролем: Apple облегчила поиск потерянных чемоданов в iOS 18.2







В новой бета-версии iOS 18.2 появилась новая функция в приложении «Локатор». Она позволяет делиться местоположением утерянной вещи с доверенным лицом. В новой бета-версии iOS 18.2 появилась новая функция в приложении «Локатор». Она позволяет делиться местоположением утерянной вещи с доверенным лицом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Apple заявляет, что эта функция предназначена для того, чтобы помочь пользователям искать свои вещи через третьих лиц, например, сотрудников авиакомпании. В приложении «Локатор» появились опции «Поделиться местоположением предмета» и «Показать контактную информацию». Первая создаёт ссылку, которая позволяет получателю увидеть местоположение утерянной вещи. Ссылку можно открыть на любом девайсе, для этого не нужен iPhone или Mac. Срок действия таких ссылок истекает через неделю, а создатель может увидеть, сколько людей её открыли.Вторая опция — «Показать контактную информацию» — позволяет любому телефону или планшету подключиться к утерянному предмету, чтобы открыть сайт с дополнительной информацией, включая номер телефона и почтовый адрес.Ожидается, что общедоступная версия iOS 18.2 выйдет в начале декабря.