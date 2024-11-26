Bang & Olufsen Beoplay Eleven — новые TWS-наушники со сменными батареями и ценником в $500

Датский бренд премиальных аудиопродуктов Bang & Olufsen решил поднять планку в сегменте беспроводных наушников, представив модель Beoplay Eleven.
По технической части наушники впечатляют: 9,2-мм драйверы обеспечивают богатый звук, а шесть микрофонов отвечают за качественное снижение шумов во время разговоров. Разумеется, девайс предлагает активное шумоподавление и режим прозрачности. Завершает список плюсов влагозащита IP57 и автономность до 28 часов (с кейсом).
Наушники Beoplay Eleven уже можно приобрести в фирменных магазинах Bang & Olufsen за $499 без учёта налогов и прочих сборов.