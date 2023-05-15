Bang & Olufsen представила огромный 97-дюймовый телевизор. Стоит как квартира в Твери

Датская компания Bang & Olufsen (B&O), специализирующаяся на производстве люксовых аудио и видеосистем, выпустила второй в мире 97-дюймовый OLED-телевизор. Цена может вас шокировать.Серия OLED-телевизоров B&O Beovision Harmony доступна в следующих диагоналях: 65", 77", 83", 88" и 97". Разумеется, изюминкой линейки стала 97-дюймовая модель. До B&O в такой диагонали вышел только LG G2 OLED TV.Телевизоры получили складывающуюся систему динамиков и роскошную отделку из премиальных материалов, включая дерево (дуб) и сталь. Динамики закрывают собой экран, когда телевизор не используется.Основным элементом выступает OLED-панель премиум-класса производства LG с разрешением 4K, глубоким чёрным цветом и высокой контрастностью. Звуковая система телевизора состоит из динамиков с объёмным звуком 7.1. Разумеется, гаджет оснащён всеми функциями Smart TV и поддерживает беспроводное подключение по AirPlay 2 и Chromcast.Цены на 97-дюймовый OLED-телевизор B&O Beovision Harmony стартуют с $63 075 (~5,1 млн рублей). Самая дешёвая модель на 77 дюймов обойдётся всего лишь в $24 075 (~2 млн рублей).