Неанонсированные наушники Apple Beats Studio Buds появились на фото у баскетболиста Леброна Джеймса в Instagram. По дизайну наушники, коими он пользуется, похожи на модель, слухи о выходе которой появляются последние недели.
Спортсмен опубликовал фото в белых наушниках без хвостиков. Издание MacRumors сравнило их дизайн с предположительным внешним видом Beats Studio Buds и нашло сходства.
Animations of Beats Studio Buds: 🧵 pic.twitter.com/XYVvYP7ez3— Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021
Ранее журналист MacRumors опубликовал анимацию Beats Studio Buds в iOS. Также наушники появились на живых фотографиях до поста Джеймса. На основе этих данных издание полагает, что баскетболист сфотографировался именно с ними.
Выпуск новых наушников от Apple официально подтвержден. Apple зарегистрировала два новых устройства в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC). Об этом рассказал ресурс Gizmochina. В реестре США появились два новых номера модели — А2512 и А2513. Очевидно, что это парные устройства, а учитывая название в реестре — Beats Studio Buds — можно с уверенностью сказать, что Apple готова представить новые наушники из серии Beats в ближайшее время.
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