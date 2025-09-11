Батарея 45 тысяч, экран 100 тысяч: ремонт iPhone 17 стал «золотым»

Фото freepik
Владельцы новых iPhone 17 столкнутся с четырёхкратным ростом цен на ремонт по сравнению с предыдущими моделями. Как сообщают сервисные центры, замена батареи подорожает с 10 до 45 тысяч рублей, а стоимость замены дисплея вырастет почти в три раза — с 40-45 до 105 тысяч рублей. Такой резкий скачок цен эксперты связывают с изменением конструкции компонентов и отсутствием доступных запчастей на рынке.
Главной проблемой для мастерских стало отсутствие доступа к оригинальным запчастям для iPhone 17 и iPhone Air. Сервисные центры предупреждают о возможных задержках с ремонтом и необходимости заказывать детали напрямую у Apple, что значительно увеличивает стоимость и время выполнения работ. Ситуация усугубляется тем, что неоригинальные аналоги для новых моделей пока не производятся.