Батарея 45 тысяч, экран 100 тысяч: ремонт iPhone 17 стал «золотым»

Александр

Фото freepik

Владельцы новых iPhone 17 столкнутся с четырёхкратным ростом цен на ремонт по сравнению с предыдущими моделями. Как сообщают сервисные центры, замена батареи подорожает с 10 до 45 тысяч рублей, а стоимость замены дисплея вырастет почти в три раза — с 40-45 до 105 тысяч рублей. Такой резкий скачок цен эксперты связывают с изменением конструкции компонентов и отсутствием доступных запчастей на рынке.

Главной проблемой для мастерских стало отсутствие доступа к оригинальным запчастям для iPhone 17 и iPhone Air. Сервисные центры предупреждают о возможных задержках с ремонтом и необходимости заказывать детали напрямую у Apple, что значительно увеличивает стоимость и время выполнения работ. Ситуация усугубляется тем, что неоригинальные аналоги для новых моделей пока не производятся.

Особую озабоченность у специалистов вызывает iPhone Air с его тончайшим корпусом. Эксперты проводят параллели с печально известным iPhone 6, который страдал от деформации. Тонкий корпус новой модели может быть подвержен аналогичным проблемам, а ремонт или замена изогнутого корпуса потребует разработки специальных методик и будет стоить значительно дороже, чем  раньше. Даже незначительные повреждения новых моделей iPhone могут обойтись в десятки тысяч рублей, поэтому страховка и расширенная гарантия могут стать не просто опцией, а необходимостью для защиты от непредвиденных расходов.
0
Комментарии

kardigan
+4168
kardigan
Сотка за экран? Так это же практически стоимость этого технологического чуда. Только идиот отдаст за такой ремонт эти деньги.
Да и через пару тройку месяцев китайские братья придут нам на помощь.
38 минут назад
#