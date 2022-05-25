Заряжаю свой iPhone 13 Pro только беспроводной зарядкой. Как думаете, что с аккумулятором?

Как сохранить максимальную ёмкость аккумулятора iPhone (по моей версии)

Я никогда не разряжаю iPhone ниже 10% и не заряжаю более, чем на 90% . Обычная внимательность и планирование.

. Обычная внимательность и планирование. Я никогда не оставляю iPhone на зарядке ночью . Есть функция «оптимизированной зарядки», но я пользуюсь своим методом — всегда снимаю айфон с зарядки, когда он достиг 90%, а еще лучше 85%.

. Есть функция «оптимизированной зарядки», но я пользуюсь своим методом — всегда снимаю айфон с зарядки, когда он достиг 90%, а еще лучше 85%. Я использую только оригинальные и качественные аксессуары . Для беспроводной зарядки предпочитаю использовать устройства известных и проверенных брендов. Как и упоминалось выше, ранее я пользовался MagSafe Duo от Apple, а теперь использую её в поездках. Дома — Satechi 3-в-1.

. Для беспроводной зарядки предпочитаю использовать устройства известных и проверенных брендов. Как и упоминалось выше, ранее я пользовался MagSafe Duo от Apple, а теперь использую её в поездках. Дома — Satechi 3-в-1. Стараюсь не пользоваться айфоном во время зарядке. Просто переключаюсь на Mac или iPad, пока смартфон спокойно заряжается.

Я полностью отказался от разъема Lightning для заряда в прошлом году, начиная с iPhone 12, в пользу адаптера MagSafe. За это время я даже не думаю отказываться от беспроводной зарядки. Сейчас расскажу, что случилось с аккумулятором.В ноябре 2021 года я сменил iPhone 12 на 13 Pro. До февраля этого года заряжал его с помощью оригинальной зарядки MagSafe Duo, которая умеет заряжать одновременно смартфон и Apple Watch. С февраля я перешел на Satachi 3-в-1 — очень удобная штука для подзаряда сразу трех гаджетов: iPhone, Apple Watch и AirPods Pro.Получается, что я почти 7 месяцев заряжаю свой айфон только с помощью MagSafe. Как думаете, что случилось с аккумулятором устройства? Ничего.В это трудно поверить. Функция iOS «Состояние аккумулятора» демонстрирует максимальную ёмкость 100%. Утилита coconutBattery подтверждает эти данные.Что по ощущениям? Живет iPhone 13 Pro всё также хорошо, как и в первые дни после извлечения из коробки. Зарядки хватает на целый день использования. Как мне удалось сохранить максимальную ёмкость аккумулятора. Не исключено, что мой случай — всего лишь «ошибка выжившего». Тем не менее поделюсь с вами своими элементарными правилами хорошего тона по отношению к зарядке iPhone.Попробуйте эти четыре простых правила для зарядки вашего iPhone в случае, если у вас свежий аккумулятор. Будет интересно, если через полгода кто-то поделится своим опытом использования моих рекомендаций.