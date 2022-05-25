iPhone

Заряжаю свой iPhone 13 Pro только беспроводной зарядкой. Как думаете, что с аккумулятором?

Георгий
iPhone

Я полностью отказался от разъема Lightning для заряда в прошлом году, начиная с iPhone 12, в пользу адаптера MagSafe. За это время я даже не думаю отказываться от беспроводной зарядки. Сейчас расскажу, что случилось с аккумулятором.

В ноябре 2021 года я сменил iPhone 12 на 13 Pro. До февраля этого года заряжал его с помощью оригинальной зарядки MagSafe Duo, которая умеет заряжать одновременно смартфон и Apple Watch. С февраля я перешел на Satachi 3-в-1 — очень удобная штука для подзаряда сразу трех гаджетов: iPhone, Apple Watch и AirPods Pro. 



Получается, что я почти 7 месяцев заряжаю свой айфон только с помощью MagSafe. Как думаете, что случилось с аккумулятором устройства? Ничего.

В это трудно поверить. Функция iOS «Состояние аккумулятора» демонстрирует максимальную ёмкость 100%. Утилита coconutBattery подтверждает эти данные.
Что по ощущениям? Живет iPhone 13 Pro всё также хорошо, как и в первые дни после извлечения из коробки. Зарядки хватает на целый день использования. Как мне удалось сохранить максимальную ёмкость аккумулятора. Не исключено, что мой случай — всего лишь «ошибка выжившего». Тем не менее поделюсь с вами своими элементарными правилами хорошего тона по отношению к зарядке iPhone.

Как сохранить максимальную ёмкость аккумулятора iPhone (по моей версии)

  • Я никогда не разряжаю iPhone ниже 10% и не заряжаю более, чем на 90%. Обычная внимательность и планирование.
  • Я никогда не оставляю iPhone на зарядке ночью. Есть функция «оптимизированной зарядки», но я пользуюсь своим методом — всегда снимаю айфон с зарядки, когда он достиг 90%, а еще лучше 85%.
  • Я использую только оригинальные и качественные аксессуары. Для беспроводной зарядки предпочитаю использовать устройства известных и проверенных брендов. Как и упоминалось выше, ранее я пользовался MagSafe Duo от Apple, а теперь использую её в поездках. Дома — Satechi 3-в-1.
  • Стараюсь не пользоваться айфоном во время зарядке. Просто переключаюсь на Mac или iPad, пока смартфон спокойно заряжается.
Попробуйте эти четыре простых правила для зарядки вашего iPhone в случае, если у вас свежий аккумулятор. Будет интересно, если через полгода кто-то поделится своим опытом использования моих рекомендаций.
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Комментарии

+542
hate_u
Это просто телефон. Какие правила ? Ухаживать как за ребенком ? Нет спасибо.
час назад в 13:38
#
kardigan
+2518
kardigan
По обстоятельствам. Заряжаю свою семёрку плюс исключительно лайтинг!
Батарею поменял-заряд держит отлично.
час назад в 13:43
#
Hello!
+491
Hello!
12 про, купил в сентябре 21 года. Разряжаю до 0-5 %. Практически всегда ставлю на ночь, оптимизированная зарядка откл. Что стало с аккумулятором? Ничего! 100%. Париться по этому поводу, так себе затея.
час назад в 13:45
#
+137
Павел
Не думаю что стоит париться по поводу зарядки телефона и сохранения аккумулятора. У меня iPhone XR купил к нему battery case и вообще пофигу) работает двое суток и всегда в чехле. Покупал телефон осенью 2018
58 минут назад
#
Sergey Apple Service Israel .
+31
Sergey Apple Service Israel .
13 pro max купленный на старте продаж. заряжаю беспроводно как и всё остальное на belkin 3-in-1. иногда в машине в карплее не быстрой зарядкой. всегда снимаю с белкина на 100% иногда на 96/7/8, на ночь не оставляю. разряжается до 20% крайне редко, обычно 40/50/60
на данный момент состояние батареи 96%
51 минуту назад
#
+3
atomic91
Тоже заряжаю на беспроводной 13про пол года 100%, прошлый 12 заряжал быстрой, как итог за год 85%, выводы сделайте сами😉
43 минуты назад
#
+4
kachumai
12 pro max, год и два месяца, 92 процента. Заряжаю только беспроводной и в режиме «как получится».
31 минуту назад
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