Заряжаю свой iPhone 13 Pro только беспроводной зарядкой. Как думаете, что с аккумулятором?

Я полностью отказался от разъема Lightning для заряда в прошлом году, начиная с iPhone 12, в пользу адаптера MagSafe. За это время я даже не думаю отказываться от беспроводной зарядки. Сейчас расскажу, что случилось с аккумулятором.
В ноябре 2021 года я сменил iPhone 12 на 13 Pro. До февраля этого года заряжал его с помощью оригинальной зарядки MagSafe Duo, которая умеет заряжать одновременно смартфон и Apple Watch. С февраля я перешел на Satachi 3-в-1 — очень удобная штука для подзаряда сразу трех гаджетов: iPhone, Apple Watch и AirPods Pro.
Получается, что я почти 7 месяцев заряжаю свой айфон только с помощью MagSafe. Как думаете, что случилось с аккумулятором устройства? Ничего.
В это трудно поверить. Функция iOS «Состояние аккумулятора» демонстрирует максимальную ёмкость 100%. Утилита coconutBattery подтверждает эти данные.
Как сохранить максимальную ёмкость аккумулятора iPhone (по моей версии)
- Я никогда не разряжаю iPhone ниже 10% и не заряжаю более, чем на 90%. Обычная внимательность и планирование.
- Я никогда не оставляю iPhone на зарядке ночью. Есть функция «оптимизированной зарядки», но я пользуюсь своим методом — всегда снимаю айфон с зарядки, когда он достиг 90%, а еще лучше 85%.
- Я использую только оригинальные и качественные аксессуары. Для беспроводной зарядки предпочитаю использовать устройства известных и проверенных брендов. Как и упоминалось выше, ранее я пользовался MagSafe Duo от Apple, а теперь использую её в поездках. Дома — Satechi 3-в-1.
- Стараюсь не пользоваться айфоном во время зарядке. Просто переключаюсь на Mac или iPad, пока смартфон спокойно заряжается.