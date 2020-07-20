Powerbeats Pro

Компания Beats by Dr. Dre совместно с российским модным брендом Аутло выпустила лукбук, посвященный новой летней коллекции и обновленной линейке наушников Powerbeats Pro. В нее вошли модели в четырех новых цветах: весенний желтый, облачный розовый, огненно-красный и снежно-голубой.

После окончания карантина, где в фотопроекте Аутло Inferno преобладала мрачная весенняя эстетика киберпанка, в новом лукбуке бренда вещи из коллекции подчеркивают летние вайбы пляжей, солнца и природы, а Powerbeats Pro помогают подчеркнуть свой стиль.

Powerbeats Pro обеспечивают до 9 часов прослушивания музыки при полной зарядке, а технология Fast Fuel позволяет продлить воспроизводение еще на 1,5 часа всего за 5 минут. Благодаря Bluetooth Class 1 и IPX4, устойчивому к поту и влаге, микросхема H1 обеспечивает плавное сопряжение устройств iCloud и простое подключение к продуктам Android.

Обновленная линейка наушников Powerbeats Pro доступна в России с 9 июля в официальном интернет-магазине Apple и у партнеров.

Аутло – авангардный бренд, сооснователем и креативным директором которого сейчас является Диляра Минрахманова. Стиль бренда вдохновлен духом свободы, который олицетворяли выдающиеся подвижники культуры и общественной жизни России.


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