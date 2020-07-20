Компания Beats by Dr. Dre совместно с российским модным брендом Аутло выпустила лукбук, посвященный новой летней коллекции и обновленной линейке наушников Powerbeats Pro. В нее вошли модели в четырех новых цветах: весенний желтый, облачный розовый, огненно-красный и снежно-голубой.
После окончания карантина, где в фотопроекте Аутло Inferno преобладала мрачная весенняя эстетика киберпанка, в новом лукбуке бренда вещи из коллекции подчеркивают летние вайбы пляжей, солнца и природы, а Powerbeats Pro помогают подчеркнуть свой стиль.
Обновленная линейка наушников Powerbeats Pro доступна в России с 9 июля в официальном интернет-магазине Apple и у партнеров.
Аутло – авангардный бренд, сооснователем и креативным директором которого сейчас является Диляра Минрахманова. Стиль бренда вдохновлен духом свободы, который олицетворяли выдающиеся подвижники культуры и общественной жизни России.
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