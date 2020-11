Beats и Ambush представили светящиеся в темноте наушники

«Я живу в центре района Сибуя, и меня всегда вдохновляет то, как город сияет по ночам, — рассказала Юн. — Я подумала, что было бы круто разработать продукт, который сможет передать эту энергию города, когда вы слушаете музыку на улице поздним вечером. Наша модель наушников создана для всех, кто уверен в себе, веселится, подходит к жизни творчески и не боится нового — иными словами, сияет ярче всех».

На каждом наушнике имеется контрастный символ b и логотип Ambush

Кобрендовый чехол из рипстопа для безопасной и удобной переноски

Глубокий, сбалансированный звук с повышенной четкостью и динамическим диапазоном

Круглый кабель от задней части заушников для эргономичного крепления за шеей

15 часов автономной работы при полной зарядке

Защита степени IPX4 от пота и воды

Чип Apple H1 позволяет ускорить настройку, сопряжение и переключение между устройствами в iCloud

Голосовое управление с «Привет, Siri» на устройствах с iOS позволяет легко изменять громкость, переключать треки и совершать звонки

Class 1 Bluetooth обеспечивает расширенный диапазон и меньшее количество прерываний

Технология Fast Fuel: 5-минутная зарядка обеспечивает до 1 часа воспроизведения

Двусторонний регулятор громкости и элементы управления воспроизведением непосредственно на наушниках для включения, выключения, запуска воспроизведения, постановки на паузу, активации Bluetooth, переключения треков, активации голосового помощника и приема звонков

Несколько встроенных микрофонов распознают речь и отфильтровывают внешние шумы

В набор входят наушники четырех размеров и кабель для зарядки







Компании Beats by Dr. Dre и Ambush объявили о выпуске ограниченной серии наушников Powerbeats. Они обладают способности светиться в темноте, защитой от пота и влаги, а в их комплектацию входит модная сумка из рипстопа.Юн Ан, соучредитель и креативный директор токийского лейбла Ambush, известна созданием необычного унисекс-дизайна, который выводит повседневные предметы на новый уровень и сочетает элементы стритстайла, ювелирных изделий, высокой моды и стиля субкультур. В рамках партнерства Юн вдохновилась креативным духом ночной жизни Токио.Для участия в кампании по продвижению новинки Beats и Юн пригласили Burna Boy, нигерийского артиста, известного своей эклектичной музыкой жанра Afro-fusion. На фоне видеоряда, посвященного завораживающей атмосфере ночи, Burna Boy рассуждает о глобальном объединении музыки, своем позитивном отношении к будущему и надежде на то, что следующее поколение африканцев будет гордиться своей идентичностью. В ролике также звучит песня Burna Boy «Way Too Big» из недавно вышедшего альбома Twice as Tall.Наушники Powerbeats Ambush Special Edition доступны с 18 ноября по цене 14 690 рублей в ЦУМе и на сайте apple.com.