Beats и Ambush представили светящиеся в темноте наушники

Компании Beats by Dr. Dre и Ambush объявили о выпуске ограниченной серии наушников Powerbeats. Они обладают способности светиться в темноте, защитой от пота и влаги, а в их комплектацию входит модная сумка из рипстопа.

Юн Ан, соучредитель и креативный директор токийского лейбла Ambush, известна созданием необычного унисекс-дизайна, который выводит повседневные предметы на новый уровень и сочетает элементы стритстайла, ювелирных изделий, высокой моды и стиля субкультур. В рамках партнерства Юн вдохновилась креативным духом ночной жизни Токио.
«Я живу в центре района Сибуя, и меня всегда вдохновляет то, как город сияет по ночам, — рассказала Юн. — Я подумала, что было бы круто разработать продукт, который сможет передать эту энергию города, когда вы слушаете музыку на улице поздним вечером. Наша модель наушников создана для всех, кто уверен в себе, веселится, подходит к жизни творчески и не боится нового — иными словами, сияет ярче всех».



Для участия в кампании по продвижению новинки Beats и Юн пригласили Burna Boy, нигерийского артиста, известного своей эклектичной музыкой жанра Afro-fusion. На фоне видеоряда, посвященного завораживающей атмосфере ночи, Burna Boy рассуждает о глобальном объединении музыки, своем позитивном отношении к будущему и надежде на то, что следующее поколение африканцев будет гордиться своей идентичностью. В ролике также звучит песня Burna Boy «Way Too Big» из недавно вышедшего альбома Twice as Tall.



Особенности Powerbeats Ambush Special Edition:

  • На каждом наушнике имеется контрастный символ b и логотип Ambush
  • Кобрендовый чехол из рипстопа для безопасной и удобной переноски
  • Глубокий, сбалансированный звук с повышенной четкостью и динамическим диапазоном
  • Круглый кабель от задней части заушников для эргономичного крепления за шеей
  • 15 часов автономной работы при полной зарядке
  • Защита степени IPX4 от пота и воды
  • Чип Apple H1 позволяет ускорить настройку, сопряжение и переключение между устройствами в iCloud
  • Голосовое управление с «Привет, Siri» на устройствах с iOS позволяет легко изменять громкость, переключать треки и совершать звонки
  • Class 1 Bluetooth обеспечивает расширенный диапазон и меньшее количество прерываний
  • Технология Fast Fuel: 5-минутная зарядка обеспечивает до 1 часа воспроизведения
  • Двусторонний регулятор громкости и элементы управления воспроизведением непосредственно на наушниках для включения, выключения, запуска воспроизведения, постановки на паузу, активации Bluetooth, переключения треков, активации голосового помощника и приема звонков
  • Несколько встроенных микрофонов распознают речь и отфильтровывают внешние шумы
  • В набор входят наушники четырех размеров и кабель для зарядки

Наушники Powerbeats Ambush Special Edition доступны с 18 ноября по цене 14 690 рублей в ЦУМе и на сайте apple.com.


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