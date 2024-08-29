Beats и Verdy выпустили лимитированную подставку для колонки Pill в форме медведя

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Бренд Beats, принадлежащий Apple, совместно с японским художником Verdy выпустил ограниченную серию коллекционных фигурок, которые можно использовать в качестве подставок для колонок Beats Pill.Лимитированные мишки Vear продаются по $500. В комплект входит фигурка в кремовом цвете и черная колонка Beats Pill.Напомним, до этого Beats долгое время выпускала специальные подставки Beats Dudes в разных цветах. Увы, к новой колонке официальных аксессуаров пока не выходило.