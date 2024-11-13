Beats Powerbeats Pro 2 раскрыли ключевую функцию AirPods Pro 3







Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о будущих наушниках Apple AirPods. По его словам, компания планирует добавить больше функций, связанных со здоровьем, а Powerbeats Pro 2 частично их раскрывают. Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о будущих наушниках Apple AirPods. По его словам, компания планирует добавить больше функций, связанных со здоровьем, а Powerbeats Pro 2 частично их раскрывают. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее портал MacRumors обнаружил в бета-версиях iOS строки кода, указывающие на мониторинг сердечного ритма во время тренировок в будущих наушниках Beats Powerbeats Pro 2. Скорее всего, именно эта функция позже появится в AirPods. Согласно коду iOS 18, пользователи смогут подключить Powerbeats Pro 2 к тренажёрам, например, к беговой дорожке, для измерения сердечного ритма, а все данные отобразятся в приложении «Здоровье» на iPhone.Кроме того, AirPods получат функцию измерения температуры тела, как в Apple Watch Series 8 и новее. Однако пока неясно, как она будет реализована.Стоит отметить, что Apple уже подтвердила релиз Powerbeats Pro 2 в начале 2025, а AirPods Pro 3, по слухам, выйдут осенью того же года.