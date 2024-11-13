Beats Powerbeats Pro 2 раскрыли ключевую функцию AirPods Pro 3

Фархад



Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о будущих наушниках Apple  AirPods. По его словам, компания планирует добавить больше функций, связанных со здоровьем, а Powerbeats Pro 2 частично их раскрывают.

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Ранее портал MacRumors обнаружил в бета-версиях iOS строки кода, указывающие на мониторинг сердечного ритма во время тренировок в будущих наушниках Beats Powerbeats Pro 2. Скорее всего, именно эта функция позже появится в AirPods. Согласно коду iOS 18, пользователи смогут подключить Powerbeats Pro 2 к тренажёрам, например, к беговой дорожке, для измерения сердечного ритма, а все данные отобразятся в приложении «Здоровье» на iPhone.

Кроме того, AirPods получат функцию измерения температуры тела, как в Apple Watch Series 8 и новее. Однако пока неясно, как она будет реализована.

Стоит отметить, что Apple уже подтвердила релиз Powerbeats Pro 2 в начале 2025, а AirPods Pro 3, по слухам, выйдут осенью того же года.
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Источник:
MacRumors
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