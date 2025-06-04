Билайн начал продажу SIM-карт в «Самокате»

Билайн и онлайн-ритейлер «Самокат» объявили о начале сотрудничества, благодаря которому получить SIM-карту стало ещё проще и удобнее.
Владимир Викторов, руководитель направления Телеком в «Самокате»: «„Самокат“ расширяет ассортимент, предлагая не только продукты питания, но и товары, которые дарят впечатления или могут выручить, если срочно что-то понадобилось. Например, одежду, бьюти-средства, аксессуары для дома, электронику и многое другое. А теперь пользователям стали доступны SIM-карты билайна с доставкой в удобное время по клику».
Кирилл Булгинов, директор по развитию электронной коммерции билайна: «Для нас сотрудничество с „Самокатом“ — это не просто логистическая интеграция. Это выход на одну из самых востребованных цифровых витрин в стране и возможность стать ближе к клиенту, встроившись в его привычный повседневный путь. Мы стремимся сделать подключение к билайну максимально простым — буквально в пару кликов и с доставкой домой».
Благодаря наличию в ассортименте «Самоката», билайн получает эффективный канал дистрибуции, а пользователи — ещё один удобный способ подключения без необходимости посещения офиса связи.
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