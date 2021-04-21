Сторонние производители уже поддержали запуск маячков AirTags. Представлены брелки, держатели и другие аксессуары от Belkin, Moment, Nomad и других.
Belkin Secure
Это аксессуар доступен в форм-факторе брелка или ремешка. Стоимость Belkin Secure составляет 12,95 долларов. Он оснащен поворотной застежкой и доступен в белом, розовом, черном и синем цвете. Старт продаж намечен на 23 апреля через сайт Apple.
Moment
Moment представила ряд доступных креплений для AirTag, которые могут прикрепляться к различным предметам. Компания заявляет, что их можно использовать вместе с сумками, одеждой и различными гаджетами.
Есть крепления для ткани, жесткое и изогнутое. Их ценник варьируется в пределах от 14,99 до 19,99 долларов. Предварительные заказы уже доступны на сайте Moment, а поставки начнутся в июле.
Nomad
Nomad представила свой брелок из кожи для AirTags. Он уже доступен для предварительного заказа. Его стоимость составляет 30 долларов. Выбрать аксессуар в черном или коричневом цвете. Его можно прикрепить к сумкам, повесить на ключи или другие предметы. Также Nomad предлагает ремешок для очков за 30 долларов со встроенным держателем AirTag.
Spigen
Spigen предлагает несколько вариантов аксессуаров для AirTag, включая Valentinus и Rugged Armor. Обе новинки оценены в 19 долларов. Первый — традиционный кейс в форме брелка, а второй — оснащен карабином и изготовлен в прочной конструкции.
Стоит отметить, что Apple выпускает собственную серию аксессуаров для AirTag, которые сделаны из силикона и кожи. Они доступны с ценником от 29 до 39 долларов. Помимо этого есть несколько премиум-предложений от Hermès, а их стоимость начинается от 27 990 рублей.
Напомним, маячки AirTag будут доступны для предзаказа в пятницу, 23 апреля, а их продажи стартую 30 апреля. Стоимость их в России начинается от 2990 рублей, но конкретная дата поступления пока не указана.
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Belkin Secure
Это аксессуар доступен в форм-факторе брелка или ремешка. Стоимость Belkin Secure составляет 12,95 долларов. Он оснащен поворотной застежкой и доступен в белом, розовом, черном и синем цвете. Старт продаж намечен на 23 апреля через сайт Apple.
Moment
Moment представила ряд доступных креплений для AirTag, которые могут прикрепляться к различным предметам. Компания заявляет, что их можно использовать вместе с сумками, одеждой и различными гаджетами.
Есть крепления для ткани, жесткое и изогнутое. Их ценник варьируется в пределах от 14,99 до 19,99 долларов. Предварительные заказы уже доступны на сайте Moment, а поставки начнутся в июле.
Nomad
Nomad представила свой брелок из кожи для AirTags. Он уже доступен для предварительного заказа. Его стоимость составляет 30 долларов. Выбрать аксессуар в черном или коричневом цвете. Его можно прикрепить к сумкам, повесить на ключи или другие предметы. Также Nomad предлагает ремешок для очков за 30 долларов со встроенным держателем AirTag.
Spigen
Spigen предлагает несколько вариантов аксессуаров для AirTag, включая Valentinus и Rugged Armor. Обе новинки оценены в 19 долларов. Первый — традиционный кейс в форме брелка, а второй — оснащен карабином и изготовлен в прочной конструкции.
Стоит отметить, что Apple выпускает собственную серию аксессуаров для AirTag, которые сделаны из силикона и кожи. Они доступны с ценником от 29 до 39 долларов. Помимо этого есть несколько премиум-предложений от Hermès, а их стоимость начинается от 27 990 рублей.
Напомним, маячки AirTag будут доступны для предзаказа в пятницу, 23 апреля, а их продажи стартую 30 апреля. Стоимость их в России начинается от 2990 рублей, но конкретная дата поступления пока не указана.
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