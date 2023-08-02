Belkin выпустила двойную беспроводную зарядку с MagSafe, а мы нашли вариант получше на AliExpress

Популярный производитель аксессуаров для смартфонов Belkin представил Wireless Charging Pad — новую беспроводную зарядную станцию для одновременной подачи питания на 2 устройства.В тонком корпусе аксессуара расположены магниты ‌MagSafe для быстрой зарядки совместимых моделей iPhone. В этом случае на устройство будет подаваться 15 Вт. Также на станции можно разместить любые AirPods, поддерживающие беспроводную зарядку.Разумеется, девайс также можно использовать для зарядки любых устройств с поддержкой стандарта Qi.Новинка уже доступна в некоторых странах‌ по цене $80, но на AliExpress можно урвать беспроводную зарядку на три устройства от не менее качественного бренда Baseus всего за