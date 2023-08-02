Belkin выпустила двойную беспроводную зарядку с MagSafe, а мы нашли вариант получше на AliExpress

Фархад
belkin

Популярный производитель аксессуаров для смартфонов Belkin представил Wireless Charging Pad — новую беспроводную зарядную станцию для одновременной подачи питания на 2 устройства.

В тонком корпусе аксессуара расположены магниты ‌MagSafe для быстрой зарядки совместимых моделей iPhone. В этом случае на устройство будет подаваться 15 Вт. Также на станции можно разместить любые AirPods, поддерживающие беспроводную зарядку.

Разумеется, девайс также можно использовать для зарядки любых устройств с поддержкой стандарта Qi.

Baseus

Новинка уже доступна в некоторых странах‌ по цене $80, но на AliExpress можно урвать беспроводную зарядку на три устройства от не менее качественного бренда Baseus всего за 4170 рублей.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
AliExpress
Cсылки по теме:
8 практичных и функциональных гаджетов с AliExpress
В Китае изобрели очки от укачивания. На AliExpress они продаются за копейки
Известный хит из нулевых сыграли на отаматоне. Идеальное исполнение

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4881
tellurian
Baker 737 maggo
Как по мне красивее.

Ещё есть anger cube 3-in-1
2 часа назад в 22:33
#
Misha Gynin
+84
Misha Gynin
Дорогие это все штуки, но как и дешевые так и дорогие в отличии от оригинальных устройств они прилично перегревают заряжаемое устройство, что негативно влияет на длительность работы аккумулятора, это в лучшем случае, видел фотографии на Ali где красивая зарядка оплавила AirPods.
час назад в 23:53
#