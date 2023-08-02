Belkin выпустила двойную беспроводную зарядку с MagSafe, а мы нашли вариант получше на AliExpress
Фархад Усманов —
Популярный производитель аксессуаров для смартфонов Belkin представил Wireless Charging Pad — новую беспроводную зарядную станцию для одновременной подачи питания на 2 устройства.
В тонком корпусе аксессуара расположены магниты MagSafe для быстрой зарядки совместимых моделей iPhone. В этом случае на устройство будет подаваться 15 Вт. Также на станции можно разместить любые AirPods, поддерживающие беспроводную зарядку.
Разумеется, девайс также можно использовать для зарядки любых устройств с поддержкой стандарта Qi.
Новинка уже доступна в некоторых странах по цене $80, но на AliExpress можно урвать беспроводную зарядку на три устройства от не менее качественного бренда Baseus всего за 4170 рублей.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
- У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
- Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
- Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним
Рекомендации
Комментарии
Дорогие это все штуки, но как и дешевые так и дорогие в отличии от оригинальных устройств они прилично перегревают заряжаемое устройство, что негативно влияет на длительность работы аккумулятора, это в лучшем случае, видел фотографии на Ali где красивая зарядка оплавила AirPods.
час назад в 23:53
Ответить#