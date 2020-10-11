





На сайте Indiegogo проходит сбор средств на выпуск электровелосипеда Beno Reevo. Цель в 50 тысяч долларов, которые требовались проекту, уже превышена на 1350%. Компания Beno Inc. собрала около 680 тысяч долларов, а впереди ещё 26 дней. В производство велосипеда вложилось более трёхсот человек — они получат его со скидкой 40%.Beno Reevo — электровелосипед с мотором мощностью 750 ватт и аккумулятором ёмкостью 10,5 А•ч, рассчитанным на 60 километров хода при максимальной скорости 40 километров в час. Европейская версия из-за особенностей законодательства будет урезана — мощность мотора составит лишь 250 ватт, а при езде придётся крутить педали, иначе движение невозможно. Полная зарядка аккумулятора достигается.Производитель установил в Beno Reevo колёса диаметром 27,5 дюйма, рама выполнена из алюминия, а особая технология позволила использовать обода без спиц и втулок. В тёмное время суток велосипед может включать подсветку на раме и колёсах.Из дополнительного оснащения Beno Reevo — GPS-модуль для отслеживания движения, крепление для смартфона на руле и сканер отпечатков пальцев для включения мотора. Благодаря этому сканеру, велосипед распознаёт своего владельца и не станет «заводиться» при попытке угона. В специальном приложении на смартфоне отображается подробная информация: о состоянии аккумулятора, скорости движения, преодолённой дистанции, затраченных калориях и прочее.Продажи Beno Reevo должны начаться в марте 2021 года. Первые покупатели получат этот велосипед за 1999 долларов (около 153 тысяч рублей), а остальные смогут приобрести его за 3349 долларов (257 тысяч рублей). За отдельную плату будут продаваться аксессуары — дополнительная батарея, сумочка с креплением на подседельный штырь и более мощное зарядное устройство.