Берегись Apple: Джони Айв и OpenAI готовят гаджет, который изменит все

Артем
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Бывший дизайнер Apple Джони Айв и гендиректор OpenAI Сэм Альтман вместе создадут устройство, которое станет прямым конкурентом Apple в области искусственного интеллекта.

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Об этом стало известно из ролика, в котором Айв и Альтман обсуждают развитие совместных планов. Дуэт намерен переосмыслить само понятие использования компьютера и умных устройств с ИИ. Причем, прототип уже существует и был передан в руки Альтману для тестирования.

«Я думаю, что это самая крутая технология, которую мир когда-либо видел [...] у нас есть возможность полностью переосмыслить то, что значит использовать компьютер», — заявляет гендиректор OpenAI, Сэм Альтман.

В свою очередь Джони Айв отметил, что устройства, которыми мы привыкли пользоваться, существуют уже несколько десятилетий, и разумно полагать, что за их пределами есть нечто большее. 

Айв будет участвовать в разработке устройства вместе с командой бывших дизайнеров Apple. В свою очередь OpenAI предоставит экспертные знания в области искусственного интеллекта.

Согласно прошлым утечкам, Айв работает как над смартфоном без экрана. Подобные устройства с голосовым ИИ, такие как Rabbit R1 и Humane Ai Pin, уже пытались перевернуть мир технологий, но в итоге провалились. Вполне вероятно, что совместный опыт Айва и и OpenAI принесет куда более значимые результаты.

Эксперты считают, что новое устройство может стать прямым конкурентом iPhone. Пока Apple отстаёт в развитии потребительских AI-решений, OpenAI делает ставку на принципиально новый подход к взаимодействию человека с компьютером.

«Мы буквально на пороге новой технологической эры, которая способна сделать нас лучше», — подытожил Айв.

Первое устройство, созданное в рамках партнерства, должно быть представлено в 2026 году.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

wetwet
+885
wetwet
а зачем повтор этой новости?
2 часа назад в 11:23
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Yuri Konst
+71
Yuri Konst wetwet
Смакуют потому что)
2 часа назад в 11:41
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