Продолжаем советовать классные гаджеты, которые могут стать идеями для новогодних подарков. Берите себе, берите в подарок — так и так актуально.
В начале декабря как никогда уместными становятся рекомендации недорогих и классных гаджетов или аксессуаров, которые можно взять в качестве подарка друзьями и близким, либо записать в свой вишлист и надеяться, что именно эту строчку кто-нибудь из знакомых выберет для вас. Уже посоветовали обратить внимание на недорогую, но громкую акустику JBL GO 3 с классным дизайном и необычными расцветками. А если нет желания или потребности включать музыку на публику, переходим с советами к категории персонального аудио — наушникам JBL Tune 225 TWS. А больше всего внимания хотим уделить модификации GHOST, которая вот-вот поступит в продажу.
Впрочем, для начала все-таки коротко скажу про версию без упоминания потусторонних сил в названии. В стандартном исполнении JBL Tune 225 TWS предлагают пять цветовых решений, и там есть из чего выбрать. Помимо черной и белой классики, доступно еще три нестандартных окраса. Счастливые владельцы синих iPhone 12 (кстати, почитайте наш текст, если все еще не знаете, какой iPhone взять себе к Новому году) явно обратят внимание на наушники в подходящем к смартфону синем цвете. Получится классное комбо. Еще есть Tune 225 TWS в золотистом корпусе и эффектная розовая версия, хотя на самом деле она больше похожа на что-то между модными сейчас лавандовым и пудровым оттенками. А для желающих сильнее всего выделиться подходит версия GHOST. Ее особенность в прозрачном пластике с темно-серой или оранжевой тонировкой. Получается, корпус все-таки цветной, но при этом видны все делали, из которых состоят наушники. Выглядит круто и необычно. А еще это тот редкий случай, когда есть возможность рассмотреть начинку гаджета без жестокого с ним обращения и применения грубой силы. Впрочем, отметить мы их решили не только из-за дизайна.
В JBL Tune 225 TWS GHOST есть Fast Pair, это запатентованный стандарт Google для быстрого сопряжения устройств по Bluetooth, когда они оказываются в непосредственной близости друг от друга. Кстати, еще в середине 2019 года было анонсировано обновление этой функции с прицелом именно на TWS-наушники, предусматривающее возможность просматривать информацию о зарядке каждого наушника и кейса по отдельности, искать их с помощью сервиса «Найти устройство», чтобы узнать время и место их последнего местоположения, а также отправить на наушники звуковой сигнал.
Еще JBL Tune 225 TWS GHOST поддерживают функцию Dual Connect, что позволяет прослушивать музыку и совершать звонки с использованием только одного наушника. Полезно в тех случаях, когда вы не хотите снимать оба наушника, но и оставаться в них нет возможности или просто неприлично: во время непродолжительного разговора с коллегой, при заказе в кофейне или ресторане или чтобы не прослушать уточняющие вопросы водителя такси. Ну, либо вам просто нравится ходить по улице только с одним наушником, например, чтобы успеть увернуться от слишком спешащего курьера на самокате или велосипеде.
Время автономной работы — тоже сильная сторона этой модели. Аккумулятора самих наушников хватает до 5 часов воспроизведения музыки (при громкости чуть выше средней), а чехол позволяет зарядить их еще 4 раза, тем самым общее время работы составляет до 25 часов. Круто? Очень круто. Не так много TWS-моделей могут похвастаться аналогичными показателями, обычно речь идет примерно от 10-15 часах совокупной работы наушников с подзарядками в чехле. При этом нельзя сказать, что JBL TUNE 225TWS получились тяжелыми из-за аккумуляторов большой емкости. Вес составляет 57 грамм, вполне нормальный показатель для аксессуаров этого класса. Размер в целом у них тоже не очень большой, напоминает крупную пляжную гальку. В карманах узких джинсов, пожалуй, будет не очень удобно, но в относительно свободную одежду помещаются нормально.
Что касается звука, тут все стандартно для продуктов JBL: наушники громкие, имеют хорошо выраженный бас и здорово отыгрывают динамичные жанры. Лучше всего на них слушать электронику, хип-хоп и чарты стриминговых сервисов. Что касается пассивной шумоизоляции, ситуация вот какая. С одной стороны по формату это вкладыши, то есть выдающихся показателей ограждения от внешних шумов ждать не стоит, да и окружающие при громкости выше средней могут не просто подозревать о ваших музыкальных предпочтениях, но даже угадывать отдельно взятые треки. В то же время сконструированы наушники достаточно удачно, так что на фоне других моделей этого же формата претензий нет. Все нормально.
Вывод простой: ищете действительно необычные наушники — смотрите в сторону JBL Tune 225 TWS GHOST. Они хорошо звучат, одни из немногих имеют поддержку технологии Fast Pair, здорово выглядят и цена не кусается. А что еще нужно?
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В начале декабря как никогда уместными становятся рекомендации недорогих и классных гаджетов или аксессуаров, которые можно взять в качестве подарка друзьями и близким, либо записать в свой вишлист и надеяться, что именно эту строчку кто-нибудь из знакомых выберет для вас. Уже посоветовали обратить внимание на недорогую, но громкую акустику JBL GO 3 с классным дизайном и необычными расцветками. А если нет желания или потребности включать музыку на публику, переходим с советами к категории персонального аудио — наушникам JBL Tune 225 TWS. А больше всего внимания хотим уделить модификации GHOST, которая вот-вот поступит в продажу.
Впрочем, для начала все-таки коротко скажу про версию без упоминания потусторонних сил в названии. В стандартном исполнении JBL Tune 225 TWS предлагают пять цветовых решений, и там есть из чего выбрать. Помимо черной и белой классики, доступно еще три нестандартных окраса. Счастливые владельцы синих iPhone 12 (кстати, почитайте наш текст, если все еще не знаете, какой iPhone взять себе к Новому году) явно обратят внимание на наушники в подходящем к смартфону синем цвете. Получится классное комбо. Еще есть Tune 225 TWS в золотистом корпусе и эффектная розовая версия, хотя на самом деле она больше похожа на что-то между модными сейчас лавандовым и пудровым оттенками. А для желающих сильнее всего выделиться подходит версия GHOST. Ее особенность в прозрачном пластике с темно-серой или оранжевой тонировкой. Получается, корпус все-таки цветной, но при этом видны все делали, из которых состоят наушники. Выглядит круто и необычно. А еще это тот редкий случай, когда есть возможность рассмотреть начинку гаджета без жестокого с ним обращения и применения грубой силы. Впрочем, отметить мы их решили не только из-за дизайна.
В JBL Tune 225 TWS GHOST есть Fast Pair, это запатентованный стандарт Google для быстрого сопряжения устройств по Bluetooth, когда они оказываются в непосредственной близости друг от друга. Кстати, еще в середине 2019 года было анонсировано обновление этой функции с прицелом именно на TWS-наушники, предусматривающее возможность просматривать информацию о зарядке каждого наушника и кейса по отдельности, искать их с помощью сервиса «Найти устройство», чтобы узнать время и место их последнего местоположения, а также отправить на наушники звуковой сигнал.
Еще JBL Tune 225 TWS GHOST поддерживают функцию Dual Connect, что позволяет прослушивать музыку и совершать звонки с использованием только одного наушника. Полезно в тех случаях, когда вы не хотите снимать оба наушника, но и оставаться в них нет возможности или просто неприлично: во время непродолжительного разговора с коллегой, при заказе в кофейне или ресторане или чтобы не прослушать уточняющие вопросы водителя такси. Ну, либо вам просто нравится ходить по улице только с одним наушником, например, чтобы успеть увернуться от слишком спешащего курьера на самокате или велосипеде.
Время автономной работы — тоже сильная сторона этой модели. Аккумулятора самих наушников хватает до 5 часов воспроизведения музыки (при громкости чуть выше средней), а чехол позволяет зарядить их еще 4 раза, тем самым общее время работы составляет до 25 часов. Круто? Очень круто. Не так много TWS-моделей могут похвастаться аналогичными показателями, обычно речь идет примерно от 10-15 часах совокупной работы наушников с подзарядками в чехле. При этом нельзя сказать, что JBL TUNE 225TWS получились тяжелыми из-за аккумуляторов большой емкости. Вес составляет 57 грамм, вполне нормальный показатель для аксессуаров этого класса. Размер в целом у них тоже не очень большой, напоминает крупную пляжную гальку. В карманах узких джинсов, пожалуй, будет не очень удобно, но в относительно свободную одежду помещаются нормально.
Что касается звука, тут все стандартно для продуктов JBL: наушники громкие, имеют хорошо выраженный бас и здорово отыгрывают динамичные жанры. Лучше всего на них слушать электронику, хип-хоп и чарты стриминговых сервисов. Что касается пассивной шумоизоляции, ситуация вот какая. С одной стороны по формату это вкладыши, то есть выдающихся показателей ограждения от внешних шумов ждать не стоит, да и окружающие при громкости выше средней могут не просто подозревать о ваших музыкальных предпочтениях, но даже угадывать отдельно взятые треки. В то же время сконструированы наушники достаточно удачно, так что на фоне других моделей этого же формата претензий нет. Все нормально.
Вывод простой: ищете действительно необычные наушники — смотрите в сторону JBL Tune 225 TWS GHOST. Они хорошо звучат, одни из немногих имеют поддержку технологии Fast Pair, здорово выглядят и цена не кусается. А что еще нужно?
ОФОРМИТЬ ПРЕДЗАКАЗ В HARMAN.CLUB
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