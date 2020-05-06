Dyson V11 Absolute Extra Pro

Компания Dyson представила беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro. Два сменных аккумулятора продлевают время работы пылесоса до 120 минут без снижения мощности. 

Три встроенных микропроцессора отслеживают состояние пылесоса до 8 000 раз в секунду. Микропроцессоры расположены в датчике нагрузки внутри насадки, гипердимовом двигателе и аккумуляторной батарее. Мощность всасывания автоматически регулируется в зависимости от типа покрытия.

Устройство работает на базе гипердимового двигателя Dyson, который вращается со скоростью 125 тысяч оборотов в минуту. Он оснащён тройным диффузором, который оптимизирует баланс мощности и производительности при снижении турбулентности и шума. Система фильтрации задерживает 99,97% микроскопических частиц размером до 0,3 микрона. 14 циклонов генерируют силу более 79 000 g, чтобы собрать в контейнер микроскопические частицы, такие как пыльца и бактерии.

Dyson V11 Absolute Extra Pro

Система с датчиком динамической нагрузки определяет сопротивление щетки и автоматически обменивается данными с микропроцессором двигателя и аккумулятора, чтобы изменять мощность всасывания в зависимости от поверхности. Это позволяет проводить глубокую чистку ковров и увеличивает время работы при уборке твёрдых полов. Насадка с высоким крутящим моментом оснащена жёсткими нейлоновыми щетинками, которые проникают вглубь ворса ковра, чтобы удалить въевшуюся грязь, и антистатическими щетинками из углеродного волокна, которые улавливают пыль с твёрдых полов и из щелей. Двигатель вращает щетку со скоростью до 60 оборотов в секунду.

Встроенный ЖК-дисплей показывает текущее состояние устройства, в том числе выбранный режим мощности и оставшееся время работы, позволяя лучше контролировать процесс уборки. Он также напоминает, когда нужно чистить фильтры для повышения производительности, и информирует о проблемах в работе устройства и способах их устранения. Благодаря чувствительным магнитам, встроенным в блок фильтра, дисплей сигнализирует, если фильтр поставлен неправильно.



Dyson V11 Absolute Extra Pro доступен по цене 59 990 рублей в двух цветовых решениях — золотом и синем. В золотом цвете также можно приобрести версию V11 Absolute Extra+ с гибкой щелевой насадкой Flexi и адаптером для уборки высоких и труднодоступных мест по цене 52 990 рублей, а также V11 Absolute Extra в двух цветовых решениях (синем или никелевом) за 49 990 рублей.
Dyson V11 Absolute Extra Pro



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