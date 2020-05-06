





Компания Dyson представила беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro. Два сменных аккумулятора продлевают время работы пылесоса до 120 минут без снижения мощности.Три встроенных микропроцессора отслеживают состояние пылесоса до 8 000 раз в секунду. Микропроцессоры расположены в датчике нагрузки внутри насадки, гипердимовом двигателе и аккумуляторной батарее. Мощность всасывания автоматически регулируется в зависимости от типа покрытия.Устройство работает на базе гипердимового двигателя Dyson, который вращается со скоростью 125 тысяч оборотов в минуту. Он оснащён тройным диффузором, который оптимизирует баланс мощности и производительности при снижении турбулентности и шума. Система фильтрации задерживает 99,97% микроскопических частиц размером до 0,3 микрона. 14 циклонов генерируют силу более 79 000 g, чтобы собрать в контейнер микроскопические частицы, такие как пыльца и бактерии.Система с датчиком динамической нагрузки определяет сопротивление щетки и автоматически обменивается данными с микропроцессором двигателя и аккумулятора, чтобы изменять мощность всасывания в зависимости от поверхности. Это позволяет проводить глубокую чистку ковров и увеличивает время работы при уборке твёрдых полов. Насадка с высоким крутящим моментом оснащена жёсткими нейлоновыми щетинками, которые проникают вглубь ворса ковра, чтобы удалить въевшуюся грязь, и антистатическими щетинками из углеродного волокна, которые улавливают пыль с твёрдых полов и из щелей. Двигатель вращает щетку со скоростью до 60 оборотов в секунду.Встроенный ЖК-дисплей показывает текущее состояние устройства, в том числе выбранный режим мощности и оставшееся время работы, позволяя лучше контролировать процесс уборки. Он также напоминает, когда нужно чистить фильтры для повышения производительности, и информирует о проблемах в работе устройства и способах их устранения. Благодаря чувствительным магнитам, встроенным в блок фильтра, дисплей сигнализирует, если фильтр поставлен неправильно.





Dyson V11 Absolute Extra Pro доступен по цене 59 990 рублей в двух цветовых решениях — золотом и синем. В золотом цвете также можно приобрести версию V11 Absolute Extra+ с гибкой щелевой насадкой Flexi и адаптером для уборки высоких и труднодоступных мест по цене 52 990 рублей, а также V11 Absolute Extra в двух цветовых решениях (синем или никелевом) за 49 990 рублей.









