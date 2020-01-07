Российский ритейлер «М.Видео — Эльдорадо» рассказал о продажах смартфонов в России в 2019 году. Самым популярным стал Samsung Galaxy A50, аппарат нижней границы среднего класса, а средняя стоимость смартфона составила 16,5 тысячи рублей.

Давайте посмотрим, какой девайс можно купить на эту сумму и насколько сильным производители делают акцент на эту ценовую категорию.

Samsung Galaxy A50

Цена: 16 тысяч рублей.

Самый популярный смартфон в России в 2019 году, и не просто так. AMOLED-экран, внутриэкранный сканер отпечатка пальца и современный разъем USB-C — вот, что выделило устройство среди конкурентов. А высокая лояльность к бренду Samsung помогла ему стать одной из самых узнаваемых моделей в начальном сегменте.

В 2019 году компания привлекала не только узнаваемой маркой и играла на недоверии Китаю. Помимо фишек, дисплей Galaxy A50 привлекает набором оптимальных характеристик. Диагональ 6,4 дюйма, разрешение Full HD+. Цветопередача настраивается — если не нравятся насыщенные тона AMOLED-экрана, можно выбрать естественные, более тусклые.

Чип — Exynos 9610, с ним требовательные игры, вроде PUBG Mobile, автоматически запускаются на высоких настройках графики, троттлинг в процессе игры не появляется. Энергопотребление оптимизировано хорошо: для экрана диагональю 6,4 дюйма батарея на 4000 мА·ч — обычное дело, но даже с ней заряда хватит на два дня умеренного пользования.

Минус смартфона — камера. Вряд ли фотографии захочется выложить в Инстаграм — на снимках беда с балансом белого и динамическим диапазоном даже при идеальной освещенности.

Redmi Note 8T

Цена: от 13 тысяч рублей.

Этот смартфон — преемник Redmi Note 7, хита этого года. И он лучше прежде всего за счет наличия NFC — теперь расплачиваться бесконтактно можно и смартфонами Xiaomi начального уровня.

Экран — IPS 6,3 дюйма Full HD+. В плане характеристик дисплей просто соответствует сегменту 10−15 тысяч рублей и не выделяется особыми фишками, вроде внутриэкранного сканера отпечатка пальца как у VSmart Live.

Ёмкость аккумулятора — 4000 мА·ч, это полтора дня умеренного пользования. Производительность — минус модели. Она получила процессор Snapdragon 655, с ним PUBG Mobile автоматически запускается на низких настройках графики, а значение FPS периодически проседает.

Основная камера — главный плюс смартфона. Модуля четыре — на 48 + 8 + 2 + 2 Мпикс. Главный сенсор снимает в 48 или в 12 Мпикс. В первом лучше фотографировать при большом количестве света, во втором — при недостаточном. Камера удивляет ночными фотографиями — снимки получаются с хорошей освещенностью, высокой детализацией и широким динамическим диапазоном. В общем, это оптимальный выбор в сегменте 10−15 тысяч рублей.

realme 5 Pro

Цена: 16 тысяч рублей.

Экран IPS, 6,3 дюйма, Full HD+, полезная площадь занимает 90,6% передней панели. Запас яркости высокий, углы обзора широкие, цветопередача настраивается.

Чип — Snapdragon 712. С ним в бенчмарке AnTuTu смартфон набирает 214,5 тысячи баллов, на уровне флагманов 2017 года. Требовательные игры запускаются на высоких настройках графики, троттлинга не наблюдается. Емкость аккумулятора — 4035 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка VOOC, с ней телефон полностью заряжается за полтора часа.

Камера отличная. Модуля четыре: разрешение 48 + 8 + 2 + 2 Мпикс, это обычный сверхширокоугольный макромодуль и сенсор для анализа глубины резкости. Почти в любых условиях получаются качественные фотографии.

realme 3 Pro

Цена: 10 тысяч рублей.

А это ультрабюджетный вариант, если вы хотите сэкономить 5 тысяч рублей. Плюсы и минусы почти те же, что у 5 Pro, главный недостаток устройства — древний разъем microUSB. С ним штекер втыкается только одной стороной. К счастью, индустрия избавляется от устаревшего порта.

Диагональ экрана realme 3 Pro — 6,3 дюйма, разрешение — Full HD+, плотность пикселей — 409 ppi, технология IPS. Запаса яркости хватает для комфортного пользования солнечным днём, углы обзора широкие.

Главный плюс смартфона — «железо». В нем стоит чип Snapdragon 710, с ним в тесте производительности AnTuTu смартфон набирает более 150 тысяч баллов и работает без ограничений. Требовательные игры, вроде PUBG Mobile, автоматически запускаются на высоких настройках графики, Fortnite на средних. NFC нет.

Камера также удивила. Она двойная — с основным сенсором и дополнительным для анализа глубины резкости. Даже при недостаточной освещенности получаются качественные фотографии с широким динамическим диапазоном, а при идеальной освещенности качество улучшает HDR. В общем, софт делает камеру с неплохим железом отличной для своей ценовой категории, конкурентов за ту же цену у нее почти нет.

Vsmart Live

Цена: 15 тысяч рублей.

Вьетнамская компания вышла на российский рынок смартфонов только в прошлом году, но уже удивила щедростью. Это устройство стоит 15 тысяч рублей, и за такие деньги пользователь получит AMOLED-экран с внутриэкранным сканером отпечатка пальца.

Еще одна фишка дисплей — отсутствие вырезов. Рамка есть, но она тонкая, и на верхней грани уместились селфи-камера, разговорный динамик и датчик приближения.

Процессор смартфона — Snapdragon 675, объем оперативной памяти — от 4 Гбайт. С производительностью проблем нет — интерфейс работает шустро, приложения открываются быстро, PUBG запускается на высоких настройках. NFC нет.

Камера соответствует начальному ценовому уровню — при идеальной освещенности снимки достойные, при недостаточной получить качественную фотографию трудно.

Минус смартфона — софт. На старте продаж обзорщики жаловались, что он нестабильный — снимок может не сохраниться, приложение вылететь. Исправили ли разработчики ошибки, неизвестно. В остальном смартфон предлагает больше, чем ожидается от этого сегмента.

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Как видим, производители понимают важность начального ценового уровня и конкретно диапазона 10-15 тысяч рублей. Поэтому ассортимент здесь самый разнообразный.

Также логично, что новые для России бренды осваиваются прежде всего именно здесь. Vsmart и realme вышли на рынок только в 2019 году. На втором месте по богатству выбора сегмент 35-45 тысяч рублей, на такие смартфоны спрос тоже растет.

Готовы знакомиться с Vsmart и realme или предпочтете проверенные Samsung и Xiaomi?





