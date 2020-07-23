22 июля компания Apple выпустила третью бета-версию iOS 14. В коде этого обновления было обнаружено косвенное упоминание iPhone 12.
Сайт 9to5mac нашёл в бете iOS 14 намёки на диагональ экрана самой маленькой модификации iPhone 12. Информация об этом содержится в описании функции «Увеличение». Журналисты запустили на компьютере эмулятор iOS 14 и увидели, что интерфейс операционной системы и иконки получили поддержку разрешения 960×2079 пикселей. У экрана новинки такое же соотношение сторон, что и у почти всех недавних моделей iPhone (X, XS, 11 Pro и т. д.), а с учётом масштабирования с той же графической плотностью 458 ppi получается, что диагональ составляет 5,4 дюйма.
Младшая модель iPhone 12 сохранит такую же плотность изображения, как у предыдущих смартфонов Apple с OLED-экранами, то есть по детализиции картинки она не будет уступать как минимум предыдущим флагманами (а может так же и свежим). Из-за меньшей диагонали и масштабирования интерфейса на экране будет помещаться меньше информации.
Базовый iPhone 12 станет самым миниатюрным смартфоном Apple за последние годы. По своим габаритам он расположится между оригинальной моделью iPhone SE 2016 года и iPhone SE второго поколения образца 2020 года.
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Между iPhone 5 и 6.
Чето фигня, ранее была инфа, что будет в районе 5,1", что как бы больше чем se 2020