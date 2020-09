Выключать экран можно двойным тапом по пустому месту на рабочем столе

DeX позволяет выводить изображение со смартфона на телевизоре по беспроводному соединению

DeX поддерживает дополнительные жесты, в том числе для масштабирования текста

Появились дополнительные категории обоев и виджетов для экрана блокировки

Улучшены виджеты для Always On Display

Упрощен доступ к настройкам клавиатуры

Добавлена корзина для временного хранения удалённых SMS-сообщений

Улучшены алгоритмы автофокуса камеры

Улучшен алгоритмы стабилизации при съёмке луны с большим зумом

Добавлена возможность отмены редактирования фотографий

Добавлена опция для быстрого удаления дубликатов фотографий в галерее

Улучшен родительский контроль, появилась недельная статистика использования приложений

В браузере можно открывать до 99 вкладок

Улучшено отображение чатов и элементов управления музыкой в шторке уведомлений

Добавлена защита от сайтов с автоматическими редиректами

Можно менять расположение вкладок в браузере

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Flip 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy Note10+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10 5G

Galaxy Note10 Lite

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A60

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy M51

Galaxy M40

Galaxy M31s

Galaxy M31

Galaxy M30s

Galaxy M21

Galaxy M11

Galaxy M01

Galaxy M01s







Компания Samsung выпустила бета-версию обновлённой оболочки One UI для своих смартфонов. One UI 3.0 основана на Android 11 и содержит большую часть нововведений, реализованных в этом апдейте, а также фирменные настройки и приложения Samsung.Помимо всего нового, что было добавлено в Android 11 , в One UI 3.0 содержатся улучшения интерфейса операционной системы, улучшена работа многих встроенных приложений и появился ряд дополнительных возможностей:В настоящее время бета-версия One UI 3.0 распространяется для смартфонов серии Galaxy S20 и Galaxy Note20 только в Южной Корее и США. В скором времени это обновление станет доступно в Китае, Германии, Индии, Польше и Великобритании, а затем появится в других странах, в том числе России.Предварительный список смартфонов и планшетов, которые обновятся до One UI 3.0: