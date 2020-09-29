Компания Samsung выпустила бета-версию обновлённой оболочки One UI для своих смартфонов. One UI 3.0 основана на Android 11 и содержит большую часть нововведений, реализованных в этом апдейте, а также фирменные настройки и приложения Samsung.
Помимо всего нового, что было добавлено в Android 11, в One UI 3.0 содержатся улучшения интерфейса операционной системы, улучшена работа многих встроенных приложений и появился ряд дополнительных возможностей:
- Выключать экран можно двойным тапом по пустому месту на рабочем столе
- DeX позволяет выводить изображение со смартфона на телевизоре по беспроводному соединению
- DeX поддерживает дополнительные жесты, в том числе для масштабирования текста
- Появились дополнительные категории обоев и виджетов для экрана блокировки
- Улучшены виджеты для Always On Display
- Упрощен доступ к настройкам клавиатуры
- Добавлена корзина для временного хранения удалённых SMS-сообщений
- Улучшены алгоритмы автофокуса камеры
- Улучшен алгоритмы стабилизации при съёмке луны с большим зумом
- Добавлена возможность отмены редактирования фотографий
- Добавлена опция для быстрого удаления дубликатов фотографий в галерее
- Улучшен родительский контроль, появилась недельная статистика использования приложений
- В браузере можно открывать до 99 вкладок
- Улучшено отображение чатов и элементов управления музыкой в шторке уведомлений
- Добавлена защита от сайтов с автоматическими редиректами
- Можно менять расположение вкладок в браузере
В настоящее время бета-версия One UI 3.0 распространяется для смартфонов серии Galaxy S20 и Galaxy Note20 только в Южной Корее и США. В скором времени это обновление станет доступно в Китае, Германии, Индии, Польше и Великобритании, а затем появится в других странах, в том числе России.
Предварительный список смартфонов и планшетов, которые обновятся до One UI 3.0:
- Galaxy Note20
- Galaxy Note20 Ultra 5G
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Flip 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy S20
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold
- Galaxy Fold 5G
- Galaxy Note10+
- Galaxy Note10+ 5G
- Galaxy Note10
- Galaxy Note10 5G
- Galaxy Note10 Lite
- Galaxy S10e
- Galaxy S10+
- Galaxy S10
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A70
- Galaxy A70s
- Galaxy A60
- Galaxy A80
- Galaxy A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A01
- Galaxy A10
- Galaxy A10e
- Galaxy A10s
- Galaxy A11
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20s
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy A41
- Galaxy M51
- Galaxy M40
- Galaxy M31s
- Galaxy M31
- Galaxy M30s
- Galaxy M21
- Galaxy M11
- Galaxy M01
- Galaxy M01s
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