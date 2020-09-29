Galaxy Note 20

Компания Samsung выпустила бета-версию обновлённой оболочки One UI для своих смартфонов. One UI 3.0 основана на Android 11 и содержит большую часть нововведений, реализованных в этом апдейте, а также фирменные настройки и приложения Samsung.

Помимо всего нового, что было добавлено в Android 11, в One UI 3.0 содержатся улучшения интерфейса операционной системы, улучшена работа многих встроенных приложений и появился ряд дополнительных возможностей:

  • Выключать экран можно двойным тапом по пустому месту на рабочем столе
  • DeX позволяет выводить изображение со смартфона на телевизоре по беспроводному соединению
  • DeX поддерживает дополнительные жесты, в том числе для масштабирования текста
  • Появились дополнительные категории обоев и виджетов для экрана блокировки
  • Улучшены виджеты для Always On Display
  • Упрощен доступ к настройкам клавиатуры
  • Добавлена корзина для временного хранения удалённых SMS-сообщений
  • Улучшены алгоритмы автофокуса камеры
  • Улучшен алгоритмы стабилизации при съёмке луны с большим зумом
  • Добавлена возможность отмены редактирования фотографий
  • Добавлена опция для быстрого удаления дубликатов фотографий в галерее
  • Улучшен родительский контроль, появилась недельная статистика использования приложений
  • В браузере можно открывать до 99 вкладок
  • Улучшено отображение чатов и элементов управления музыкой в шторке уведомлений
  • Добавлена защита от сайтов с автоматическими редиректами
  • Можно менять расположение вкладок в браузере
One UI 3.0

В настоящее время бета-версия One UI 3.0 распространяется для смартфонов серии Galaxy S20 и Galaxy Note20 только в Южной Корее и США. В скором времени это обновление станет доступно в Китае, Германии, Индии, Польше и Великобритании, а затем появится в других странах, в том числе России.

Предварительный список смартфонов и планшетов, которые обновятся до One UI 3.0:

  • Galaxy Note20 
  • Galaxy Note20 Ultra 5G 
  • Galaxy Z Fold 2 
  • Galaxy Flip 5G 
  • Galaxy Tab S7 
  • Galaxy Tab S7+ 
  • Galaxy S20 
  • Galaxy S20 5G 
  • Galaxy S20+ 
  • Galaxy S20+ 5G 
  • Galaxy S20 Ultra 
  • Galaxy S20 Ultra 5G 
  • Galaxy Z Flip 
  • Galaxy Fold 
  • Galaxy Fold 5G 
  • Galaxy Note10+ 
  • Galaxy Note10+ 5G 
  • Galaxy Note10 
  • Galaxy Note10 5G 
  • Galaxy Note10 Lite 
  • Galaxy S10e 
  • Galaxy S10+ 
  • Galaxy S10 
  • Galaxy S10 5G 
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy A51 
  • Galaxy A51 5G 
  • Galaxy A71 
  • Galaxy A71 5G 
  • Galaxy A50 
  • Galaxy A50s 
  • Galaxy A70 
  • Galaxy A70s 
  • Galaxy A60 
  • Galaxy A80 
  • Galaxy A8s 
  • Galaxy A90 5G 
  • Galaxy A01 
  • Galaxy A10 
  • Galaxy A10e 
  • Galaxy A10s 
  • Galaxy A11 
  • Galaxy A20 
  • Galaxy A20e 
  • Galaxy A20s 
  • Galaxy A21 
  • Galaxy A21s 
  • Galaxy A30 
  • Galaxy A30s 
  • Galaxy A31 
  • Galaxy A40 
  • Galaxy A41 
  • Galaxy M51 
  • Galaxy M40 
  • Galaxy M31s 
  • Galaxy M31 
  • Galaxy M30s 
  • Galaxy M21 
  • Galaxy M11 
  • Galaxy M01 
  • Galaxy M01s


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Источник:

Android Police Android Police

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