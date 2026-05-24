Без кнопок, углов и рамок: в сети показали дизайн iPhone 20
Фото: YouTube
А камеру совсем не узнать. Ну, почти...
Блогер Джон Проссер представил концепт юбилейного iPhone 20 (или XX, как бы продолжая идею iPhone X). Согласно ролику, дизайн будущего смартфона может в корне измениться: скругленный корпус и экран, рамки дисплея исчезнут, а физические кнопки сменят емкостные, как было в iPhone 7 и 8.
Селфи камеру и Face ID спрячут под экран, что позволит уменьшить «пилюлю» Dynamic Island до точки под фронталку. Также, предположительно, изменится положение блока камер: панель станет смесью iPhone Air и Google Pixel 10 и будет расположена горизонтально.
