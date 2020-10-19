Топ-3 производителей смартфонов на российском рынке вновь поменялись местами. Компания Huawei и принадлежащий ей бренд Honor по итогам сентября по итогам сентября покинули первое место, сместившись на две позиции вниз.
По информации «Ведомостей», первое место по продажам смартфонов в России заняла компания Samsung, второе место у Xiaomi, а Huawei принадлежит лишь третье. Ещё недавно Huawei лидировала на российском рынке.
На общемировом рынке примерно такая же тенденция. Недавнее исследование компания Counterpoint Research показало, что в августе по сравнению с апрелем продажи Huawei просели на пять процентных пунктов, из-за чего доля компании уменьшилась с 21% до 16%. В то же время доля Xiaomi выросла на три процентных пункта — с 8% до 11%.
«Билайн», «МегаФон», «Связной», Tele2 и другие ритейлеры и операторы подтвердили укрепление позиций Xiaomi в России. По данным МТС, в третьем квартале 2020 года Samsung заняла 28,2% российского рынка, у Xiaomi — 14,9%, а у Huawei вместе с Honor — 13,8%. Аналитики объединённой компании «М.Видео-Эльдорадо» сообщают, что рост продаж смартфонов Xiaomi за девять месяцев составил 90%.
Игроки рынка утверждают, что пользователи прохладно приняли выпущенные недавно модели Honor 9a, 9c и 9s и стали искать им альтернативы от других производителей. Во многом на это повлияло отсутствие на этих смартфонах предустановленных сервисов Google.
С весны 2019 года компания Huawei находится в чёрном списке Министерства торговли США, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней. Huawei не может лицензировать Android с сервисами Google, а дальнейшие обновления Android находятся под вопросом. Huawei развивает собственные сервисы, а в 2021 году планирует обеспечить совместимость своей операционной системы HarmonyOS со смартфонами. Huawei долго не хотела портировать HarmonyOS на смартфоны в надежде на то, что власти США позволят ей возобновить полноценное сотрудничество с Google.
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что некоторое количество пользователей смартфоны Huawei и Honor перешло на использование устройств Xiaomi и Samsung. Дальнейшая ситуация, по его словам, будет зависеть от того, каким образом Huawei будет развивать свою экосистему и сможет ли она полноценно конкурировать с фирменными приложениями Google. Сейчас многие приложения Huawei уступают приложениям Google, которые доступны на любых Android-смартфонах, кроме устройств этой компании.
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А сервисы хуавея — так, набор костылей по сути.
А Apple на каком тогда? 🤔