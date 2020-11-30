Безумие вокруг дефицита PlayStation 5 вышло на новый уровень. Предприимчивые мошенники выкладывают на Ebay объявления о продаже фотографий PlayStation 5. Они рассчитывают на то, что у жертвы плохо с английским языком или пониманием написанного и она совершит покупку не вникая в то, что на самом деле продаётся.
На Ebay разрешено продавать фотографии и постеры, так что формально никакого нарушения тут нет, но торговая площадка всё равно банит таких продавцов, ведь очевидно, что они пытаются ввести пользователей в заблуждение. Распечатанная картинка никак не может стоить 10 тысяч долларов — а именно за такую цену уходят некоторые лоты. Менее наглые мошенники выставляют лоты по принципу аукциона начиная с одного доллара. После нескольких ставок цена моментально взлетает до пары-другой сотен долларов.
И хотя как в названиях, так и описаниях лотов указано, что продаётся фотография консоли, бдительность жертвы усыпляется высокой ценой. Человек вряд ли ожидает, что кто-то будет продавать изображение консоли в несколько раз выше, чем стоит само устройство.
На Ebay также были замечены объявления о продаже лотерейных билетов, покупатели которых получают шанс выиграть PlayStation 5. Само собой, целью продавцов этих билетов является только нажива на ажиотаже вокруг новой консоли Sony, и вряд ли они собираются оправлять кому-нибудь столь дефицитный товар.
Администрация Ebay предупредила пользователей площадки о новых видах мошенничества с PlayStation 5 и призвала внимательно читать описания к товарам. Модераторы отлавливают сомнительные объявления и удаляют их, а продавцы попадают под блокировку.
Примерно то же самое происходит на Avito и «Юле», но эти торговые площадки не блокируют тех, кто торгует пустыми коробками от PlayStation 5 или предлагает за деньги устроить фотосессию с консолью. Вероятно, из-за того, что они выставляют более-менее адекватные цены и не пытаются обмануть покупателей.
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