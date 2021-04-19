





Компании Adidas и McDonald’s договорились о выпуске совместных продуктов. В рамках их коллаборации увидят свет кроссовки, тапочки, шорты, штаны, футболки и куртки-ветровки.Сотрудничество двух брендов приурочено к предстоящим Всеамериканским играм McDonald’s — ежегодный баскетбольный турнир, в котором участвуют выпускники американских и канадских школ. Эти игры проводятся в США по инициативе McDonald’s более сорока лет. По словам старшего директора McDonald’s USA по культурной деятельности Элизабет Кэмпбелл, за это время многие выпускники школ стали великими баскетболистами.





Одежда и обувь, выпущенная в рамках коллаборации Adidas x McDonald’s, выполнена в фирменных цветах McDonald’s (жёлтый, красный, белый), содержит фирменные полоски Adidas и логотипы обеих компаний. Главная гордость коллекции — баскетбольные кроссовки Adidas Forum 84 High, которые поступят в открытую продажу в США по цене 149 долларов.



Дизайн продуктов для этой коллекции разработал Эрик Эммануэль. Айтемы будут выпущены ограниченным тиражом прежде всего среди участников «фастфудного баскетбола». Главный челлендж, с которым столкнулся Эммануэль, — сделать так, чтобы это не было похоже на униформу работников McDonald’s и не выглядело, как клоунская одежда. Получилось или нет — судить вам.



Это самый масштабный, но не первый опыт сотрудничества Adidas и McDonald’s. Ранее компании выпустили несколько моделей кроссовок со стилизацией под обувь супергероев, фигурки который прилагались к заказам еды в сети McDonald’s.











