



Компания NVIDIA, студия Warner Bros. Pictures и профессиональные сборщики кастомных ПК создали компьютеры с уникальным дизайном. Себестоимость каждой машины — около 4 тысяч долларов.



Эти компьютеры не продаются, но их можно выиграть, приняв участие в конкурсе на сайте NVIDIA. Промо-акция приурочена к выходу фильма «Матрица: Воскрешение», который начали показывать в кинотеатрах по всему миру 16 декабря и выпустят в онлайн-прокат 22 декабря. Над дизайном компьютеров кропотливо потрудились три известных моддера: Сташек Вертелак, Дэвид Кэти и Стефан Ульрих.



Вертелак создал компьютер с названием Digital Storm Backup Operator, взяв за основу корпус производства Digital Storm и добавив к нему экраны, клавиатуры, вентиляторы, толстые провода и подсветку. ПК работает с процессором Ryzen 9 5950X и видеокартой GeForce RTX 3080 Ti.







Компьютер, собранный Дэвидом Кэти, называется NZXT Nebuchadnezzar и был вдохновлён кораблём «Навуходоносор» из первых двух частей «Матрицы». В его основе процессор AMD 5800X, видеокарта GeForce RTX 3080 Ti и вентилятор NZXT Z73 Kraken AIO с зелёной подсветкой и ЖК-экраном.







Стефан Ульрих создал нечто безумное под названием The Breacher, и оно вообще не выглядит как компьютер. Здесь древний компьютерный корпус подключен к каким-то агрегатам, напоминающим оборудование радиостанции, ноутбуку, видеокартам и чему-то ещё. В основе этой системы — Ryzen 9 3950X и GeForce RTX 3090.







Условия конкурса простые — нужно перейти на страницу NVIDIA в социальной сети Facebook, Twitter или Instagram и поставить лайк, оставить комментарий и поделиться записью о розыгрыше в своём профиле, добавив хештег #MatrixRessurections. К сожалению, жители России не могут участвовать в этом конкурсе.







