Bill Gates on iTunes Music Store



April 30, 2003 pic.twitter.com/f1zspcHcwL — Internal Tech Emails (@TechEmails) July 9, 2021

Сооснователя Microsoft Билла Гейтса застал врасплох релиз Apple iTunes Store в 2003 году. Тогда соучредитель Apple Стив Джобс поставил Гейтса в режим догоняющего конкурентов, а не опережающего.Ресурс Internal Tech Emails обнаружил письмо Гейтса руководству Microsoft, в котором он высказался о маневре Джобса. А конкретно, он посчитал, что сооснователь Apple обошел всех конкурентов в способе получить выгоду от продажи лицензионного контента.«Умение Стива Джобса сосредоточиться на нескольких важных вещах, (привлечь людей, которые начнут пользоваться приложением и продвигать этот продукт как революционный) — это потрясающе», — писал Гейтс. — «На этот раз он каким-то образом применил свои таланты, чтобы получить лучший сервис для продажи лицензионной музыки».В то время Microsoft работала над созданием собственной программы для покупки лицензионной музыки. Как писал Гейтс, никто, в том числе музыкальные компании, не сумел создать для пользователей удобный сервис. Apple была призвана возглавить это направление с iTunes и iPod.«Это очень странно. Собственные подразделения музыкальных компаний ['] предлагают услугу, которая действительно недружелюбна по отношению к пользователю и постоянно подвергается такой оценке. Каким-то образом они решают дать Apple возможность делать что-то довольно хорошее», - сказал Гейтс написал.Библиотека Apple iTunes уже была оплотом для энтузиастов цифровой музыки с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и удобными функциями, вроде автоматически генерируемых плейлистов, обработки звука и совместного использования контента. Добавление библиотеки музыки для покупки было логичным следующим шагом.Гейтс подчеркнул, что Microsoft срочно создаст похожий продукт для распространения музыки, пока на рынке невысокая конкуренция. «Теперь, когда Джобс это сделал, нам нужно действовать быстро, чтобы добиться того, чтобы интерфейс и права были такими же совершенными», — писал он.В итоге Microsoft запустила MSN Music в 2004 году. Сервис закрылся в 2008 году, чтобы уступить место Zune Marketplace, который тоже не пришел к успеху.История соответствует словам Джобса об iTunes. СЕО Apple говорил, что люди не покупают контент не потому что не хотят платить, а потому что нет удобного сервиса для приобретения.