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Блогер скинул семь iPhone 14 Pro в лестничный пролёт, чтобы проверить их на прочность

Фархад

iPhone 14 Pro Drop Test


Автор YouTube-канала TechRax, известный своими неординарными проверками смартфонов на прочность, решил устроить ультимативный дроп-тест 7 новеньких iPhone 14 Pro с высоты 90 метров.

Блогер заранее включил на каждом смартфоне видеосъёмку и поочерёдно сбрасывал девайсы в лестничный пролёт. Увы, отснятый в свободном падении материал он смог вытащить только с 4 устройств из 5 «переживших» многочисленные удары об бетон.



На удивление, два iPhone 14 Pro практически не получили повреждений, в то время как у остальных потрескались стёкла на задней и передней панелях. При этом четыре девайса продолжили работать нормально, на двух вышли из строя экраны, а один перестал распознавать касания. Этот тест показал, что iPhone 14 Pro вполне может пережить падение с большой высоты, но повторять подобный эксперимент не стоит.

Ранее мы рассказывали о том, что TechRax сравнил пуленепробиваемость iPhone с флагманом Samsung и легендарной Nokia 3310.

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Источник:
TechRax
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