Блогер вывернул Google Pixel 9 Pro Fold наизнанку. Лучше обходить этот смартфон стороной

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Американский блогер Зак Нильсен проверил на прочность самый дорогой смартфон Google — складной Pixel 9 Pro Fold. Результат просто шокировал.В ролике, опубликованном на YouTube-канале JerryRigEverything, Нильсен начал царапать корпус, обсыпать песком и обжигать экраны свежевышедшего флагмана Google. И если эти этапы тестирования смартфон пережил, хотя и начал скрипеть и хрустеть при складывании, то экстремальный «бенд-тест» он не выдержал.Блогер с лёгкостью «закрыл» этот фолд в обратную сторону, после чего Pixel 9 Pro Fold развалился и начал жутко нагреваться. Проблема кроется в симметричном расположении пластиковых вставок под антенны. Именно они и треснули. К слову, Samsung Galaxy Z Fold 6 успешно прошёл тест на изгиб — Нильсен не смог выгнуть его наизнанку.Похоже, фанатам Google, покупающим новые складные смартфоны бренда, нужно быть предельно осторожными.