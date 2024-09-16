Блогер вывернул Google Pixel 9 Pro Fold наизнанку. Лучше обходить этот смартфон стороной

Фархад
Pixel 9 Pro Fold

Американский блогер Зак Нильсен проверил на прочность самый дорогой смартфон Google — складной Pixel 9 Pro Fold. Результат просто шокировал. 

В ролике, опубликованном на YouTube-канале JerryRigEverything, Нильсен начал царапать корпус, обсыпать песком и обжигать экраны свежевышедшего флагмана Google. И если эти этапы тестирования смартфон пережил, хотя и начал скрипеть и хрустеть при складывании, то экстремальный «бенд-тест» он не выдержал.



Блогер с лёгкостью «закрыл» этот фолд в обратную сторону, после чего Pixel 9 Pro Fold развалился и начал жутко нагреваться. Проблема кроется в симметричном расположении пластиковых вставок под антенны. Именно они и треснули. К слову, Samsung Galaxy Z Fold 6 успешно прошёл тест на изгиб — Нильсен не смог выгнуть его наизнанку.

Похоже, фанатам Google, покупающим новые складные смартфоны бренда, нужно быть предельно осторожными.

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Источник:
JerryRigEverything
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Комментарии

kardigan
+3712
kardigan
Этот долбоёб знает, что с дуру можно и х.. сломать? Что например штаны наоборот надевать не стоит, непрелично😀тем более выламывать вещь, которую по сути нормальный человек так пользовать не будет) исключения :люди в полной бессознанке
2 часа назад в 14:46
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