Информационное агентство Bloomberg сообщило, что в апреле Apple выпустит две версии iPad Pro — с экранами на 11 и 12,9 дюйма. Стали известны и другие особенности устройств. 

Планшеты получат процессор, по мощности сопоставимый с M1, стоящим в McBook Air, Pro 13 и Mac mini последних поколений. Как минимум, модель большего размера предложит экран с матрицей типа mini-LED. 

Улучшат и интерфейсы. В планшетах будет стоять Thunderbolt, аналогичный тому, каким оснащаются модели MacBook. С ним будет удобнее подключать дополнительные мониторы, жесткие диски и другие периферийные устройства. 

Также Bloomberg узнало о планах Apple насчет других планшетов. Она планирует обновить iPad. Изменения коснутся корпуса — он будет более тонким. Обновится и iPad mini — экран увеличится, размеры корпуса не изменятся. 


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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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