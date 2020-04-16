Издание Bloomberg опубликовало свежий отчет о план Sony по запуску консоли следующего поколения. Сообщается, что компания планирует производство около 5-6 миллионов PlayStation 5 до конца марта 2021 года. PS4 продалась тиражом 7,5 миллиона за первых два квартала.



На планы по продвижению PS5 оказывает влияние пандемия коронавируса COVID-19. По мнению некоторых разработчиков, стоимость консоли составит около 499-549 долларов. Устройство не получается сделать дешевле из-за дефицита и высокой цены комплектующих. В связи с этим Sony может прогнозировать более низкий спрос, чем во время запуска PlayStation 4. Аналитики сходятся во мнении, что Microsoft и Sony на старте будут продавать консоли в минус.



Отмечается, что планы на тираж PS5 могут измениться в течение года. На это будет влиять ситуация с пандемией. После запуска PS5 производитель снизит цены на PS4 и будет стараться привлечь пользователей в сервис PlayStation Plus. Sony интересует повышение выручки от продажи сервисов, а не от продаж консолей.



Компания может отказаться от презентаций с анонсом цен и других подробностей PS5, вместо этого Sony может опубликовать эти данные в сети или рассказать на специальной трансляции. Новый геймпад DualSense был представлен в спешке из-за опасений возможных утечек, поскольку контроллер уже начали рассылать разработчикам.



Sony планирует глобальный запуск PS5, то есть во всех значимых регионах сразу. Bloomberg подчеркивает, что Sony вряд ли отложит запуск консоли на 2021 год, особенно если Microsoft выпустит Xbox Series X в 2020 году. Партнеры компании уже запустили цепочку поставок всех необходимых компонентов для производства, которое будет запущено в июне.





