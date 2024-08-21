Большая распродажа realme: смартфоны и беспроводные наушники с огромными скидками

Бренд realme объявил о начале распродажи «Снова в школу», приуроченной к новому учебному году — со скидками до 40%. В ней участвуют различные устройства, в том числе субфлагманский смартфон realme GT 6, недорогой аппарат realme 12+ 5G и TWS-наушники realme Buds Air6 Pro со звуком без потери качества.
realme GT 6
realme GT 6 позиционируется как относительно недорогой конкурент современных флагманов и может похвастать наличием предтопового процессора Qualcomm, строгим дизайном, сильным аккумулятором со сверхбыстрой зарядкой и набором очень качественных камер с поддержкой искусственного интеллекта. Смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с графическим ядром Cortex-X4 и нейросетевым модулем Hexagon NPU, Этот процессор сочетает в себе высокую производительность, обеспечивая запуск современных игр с высокими настройками графики, и большую автономность за счёт использования энергоэффективных ядер. В бенчмарке AnTuTu этот смартфон набирает более 1,5 млн баллов.
Ещё одна отличительная особенность realme GT 6 — наличие самого яркого в мире экрана (пиковая яркость — до 6000 нит). AMOLED-матрица обладает диагональю 6,78 дюйма при разрешении 2780×1264 пикселей, она выполнена по технологии 8T LTPO, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, сенсорный отклик с частотой 2500 Гц, ШИМ-затемнение с частотой 2160 Гц на уровне ниже 70 Гц и поддержку технологий Dolby Vision, HDR и Pro-XDR. Экран немного закруглён по краям и защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а толщина рамки со всех сторон менее 2 мм.
Фронтальная камера обладает сенсором Sony IMX615, она делает фотографии с разрешением до 32 Мп и снимает 4K-видео. Основная камера состоит из трёх модулей: главный Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации, телефото Samsung JN5 с разрешением 50 Мп и поддержкой 2-кратного оптического зума и широкоугольный Sony IMX355 с разрешением 8 Мп. Такой набор камер можно использовать для всевозможных сценариев: обычная съёмка, ночной режим, фотографирование сильно удалённых предметов с зумом, портретное фото и т. п.
В смартфоне используется аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающий 120-ваттную зарядку. Всего за 10 минут его можно зарядить с нуля до 50%, а полный цикл до 100% занимает 28 минут. Он обладает 38 степенями защиты, в том числе оптимизацией под температуру окружающей среды, и, по заявлению производителя, сохранит 80% от номинальной ёмкости после 1600 циклов заряда.
realme GT 6 работает на Android с оболочкой realme UI, в которую встроено несколько фирменных утилит на основе искусственного интеллекта. ИИ используется для удаления лишних объектов на фотографиях, переноса контента (текста, фото или файлов) из одного приложения в другое, распознавания текста на фотографиях, оптимизации изображения и увеличения автономности устройства.
Цены на realme GT 6
realme GT 6 в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по цене 44 999 руб.
realme GT 6 в конфигурации 12 + 256 ГБ доступен по цене 59 999 руб.
realme GT 6 в конфигурации 16 + 512 ГБ доступен по цене 69 999 руб.
realme 12+ 5G
realme 12+ 5G — одна из моделей новой недорогой линейки смартфонов realme 12. Она отличается наличием высокопроизводительного процессора MediaTek и предлагает отличные возможности съёмки фотографий и видео.
В realme 12+ 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 7050 5G на базе 6-нанометрового техпроцесса с графическим чипом Mali-G68, которые обеспечивают смартфону около 600 тысяч баллов в AnTuTu. Используется AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 2000 нит. Технология динамического расширения памяти позволяет увеличить объём оперативной памяти за счёт накопителя (в конфигурации 8 ГБ до 16 ГБ, а в конфигурации 12 ГБ до 24 ГБ).
Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная обладает тремя модулями: главный Sony LYT-600 на 50 Мп с оптическим стабилизатором и поддержкой 4K-видео, ширик 8 Мп и макро 2 Мп. Модуль камеры стилизован под циферблат часов, градиентная структура на нём выглядит как переплетение света и тени, играющих при изменении угла обзора. Каркас и боковая рамка выполнены из пластика с PVD-покрытием, которое создаёт ощущение металла, покрытого стеклом, как у топовых смартфонов. Задняя крышка обладает отделкой со стилизацией под кожу. Также в наличии 3,5-мм выход для подключения проводных наушников или колонок, что большая редкость в наше время. Аккумулятор в realme 12+ 5G на 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью до 67 Вт.
Цены на realme 12+ 5G
realme 12+ 5G в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по цене 26 999 руб.
realme 12+ 5G в конфигурации 12 + 512 ГБ доступен по цене 29 999 руб.
realme Buds Air6 ProБеспроводные наушники realme Buds Air6 Pro основаны на системе Hi-Fi Quality Dual Driver, в которую входят 11-миллиметровый низкочастотный динамик и 6-миллиметровый микропланарный твитер. Такой подход позволил добиться более качественного звучания в расширенном частотном диапазоне — от 20 Гц до 40 кГц. В твитере, изготовленном композитного материала PEI + PEN, применена технология плоской диафрагмы, диафрагма бас-драйвера выполнена из чистого полиуретана, более мягкого и гибкого, чем у наушников предыдущего поколения. Технология коаксиального драйвера обеспечивает густые и глубокие басы и яркие высокие частоты, благодаря чему можно наслаждаться полным спектром звука.
Наушники поддерживают несколько протоколов передачи звука, в том числе LDAC с шириной потока до 990 кбит/с, чего достаточно для воспроизведения треков без потери качества с частотой дискретизации вплоть до 96 кГц / 24 бита. Качество аудио в realme Buds Air6 Pro подтверждается профессиональным сертификатом Hi-Res Audio от компании Sony и авторитетных организаций JS (Японская ассоциация аудио) и CEA (Ассоциация потребительской электроники).
Наушники поддерживают технологию пространственного звучания: чипсет проводит анализ на базе функциональной модели головы HRTF, а рендеринг обеспечивает акустику со всех сторон. Звук передается в ухо с нескольких направлениях, что создает впечатление, будто динамики находятся вокруг слушателя.
Наушники обладают обладают системой активного шумоподавления на уровне 50 дБ. В корпусе каждого из них установлена система из трёх микрофонов: основного и двух с фронтальным и тыловым улавливанием звука. Такая конструкция обеспечивает превосходное извлечение звука, алгоритм ENC (шумоподавление окружающей среды) значительно снижает уровень внешних помех.
Время автономной работы наушников на средней громкости составляет 7 часов, а с учётом подзарядки от кейса 40 часов. Кейс заряжается через разъём USB Type-C.
Цены на realme Buds Air6 Pro
realme Buds Air6 Pro в графитовом цвете — 8 999 руб.
realme Buds Air6 Pro в небесном цвете — 8 999 руб.
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