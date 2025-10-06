Больше, чем просто телевизор: обзор Dreame Aura Mini LED 4K TV S100





Dreame буквально с двух ног ворвалась в мир телевизоров, представив линейку Aura Mini LED 4K TV S100. Сочная картинка, технология Мini LED, геймерские функции и целых 11 динамиков — серьезная заявка, чтобы заставить конкурентов понервничать. Как прошел дебют бренда в новом сегменте, рассказываем в этом обзоре.

Содержание:

Характеристики

Комплектация и дизайн

Экран и изображение

Звук

Железо и софт

Пульт дистанционного управления

Впечатления

: 65 дюймов, LCD-матрица, QLED+ с Мini LED, разрешение 3840×2160, частота 144 Гц, пиковая яркость 600 нит, ALLM, MEMC, VRR, Dolby Vision, HDR, HDR10, HLG: оперативная 3 ГБ, накопитель 32 ГБ: встроенный саундбар на 11 динамиков, мощность 70 Вт, система каналов 4.1.2, Dolby Atmos: LAN, оптика, три HDMI 2.1, два USB-A, антенный, коаксиальный, вход для наушников, комбинированный аудио/видео 3,5 мм, слот CI/PCMCIA.: 5.1: Google TV: 89.73*145.25*31.3 см: 24 кгВ коробке с телевизором мы найдем все самое необходимое: шнур питания, пульт ДУ с батарейками, подставку, 4 винта к ней, переходник на тюльпаны и документацию. Останется найти длинную крестовую отвертку и приступать к сборке, которая займет не более пары минут.Поместить телевизор на условную тумбочку или настенный кронштейн в одиночку дело непростое. Причина не столько в весе — поднять 24 кг не так сложно, сколько в том, что обхватить почти полтора метра длины корпуса. Поэтому сразу подумайте о помощнике.Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 доступен в диагоналях 55, 65, 75 и 86 дюймов. Мне досталась золотая середина — модель с диагональю 65 дюймов. Такой вариант отлично подойдет для гостиной. Впрочем, если кухня или спальня не ограничена рамками площади, лаконичность телевизора впишется в любой интерьер.Сразу ставлю жирный плюс за подставку из пластика с металлическим основанием в районе крепления винтов. Конструкция надежно держит телевизор, но самое главное — расположена по центру. Отдай дизайнеры предпочтение отдельным боковым и сразу появляется головная боль в поисках длинной тумбочки.Г-образный кабель питания присоединяется к задней стенке справа и практически полностью утопает в корпусе, поэтому при желании телевизор можно придвинуть к стене практически вплотную. Слева на грани разместили набор портов: LAN, оптика, три HDMI 2.1, два USB-A, два антенных входа, вход для наушников, комбинированный аудио/видео 3,5 мм и слот CI/PCMCIA.Блок с органами управления выступает из нижней части экрана. Панель выглядит аккуратно и буквально сливается с фоном подставки, поэтому ценителям минимализма в дизайне можно не переживать. Иконка питания включает телевизор, а при включенном состоянии открывает меню коротким удержанием. Также есть возможность отключить систему голосового управления, что сопровождается отдельным индикатором.Экран Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 получил разрешение 3840×2160 пикселей с частотой обновления 144 Гц и оснащен технологией подсветки Mini LED с квантовыми точками — маленькими светодиодами, которые делают картинку, сочной и контрастной, а черный цвет невероятно глубоким.LED-матрица удивила больше всего. В слепом тесте создается полное впечатление, что перед нами если не полноценный OLED-дисплей, то очень близкая по отображению модель. Еще более живым изображение делает полная поддержка HDR-режима, включая Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG. Цветопередача достойно откалибрована с завода, но если хочется подстроить картинку под себя, то в распоряжении есть профили sRGB, BT.2020, Adobe RGB, и DCI.С углами обзора у телевизора все в порядке. Цвета не искажаются, а картинка не смазывается даже при сильном смещении. Проще говоря, если собраться большой компанией на одном диване, то для каждого изображение будет одинаково естественным, а темные участки не примут синеватый оттенок.Пиковая яркость экрана достигает 600 нит. Этого вполне хватает чтобы с комфортом смотреть кино и сериалы в самый яркий день при открытых шторах. Стоит отметить, что некоторые ретейлеры указывают иные показатели — 1000 нит, чем вводят покупателей в заблуждение, поскольку данный параметр относится только к модели с диагональю 86 дюймов.Также Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 порадует геймеров высокой частотой обновления экрана в 144 Гц и скоростью отклика 8 мс. Игры становятся невероятно плавными и отзывчивыми. Однако полностью потенциал герцовки раскроется, если подружить телевизор с ПК, актуальные консоли ограничиваются частотой 120 Гц. Приятным дополнением стал режим Game Mode: можно включить на экране прицел или следить за количеством fps в реальном времени.На мой взгляд, большинство брендов уделяют недостаточное внимание реализации звука в своих моделях. Dreame подошли к этому куда ответственнее, установив аудиосистему из 11 динамиков с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Такой стек создает широчайшую всенаправленную звуковую панораму с объемными и густыми басами. А 70 Вт мощности хватит с запасом.При таком раскладе кино, сериалы, игры да даже новости смотреть становится отдельным удовольствием. Звук буквально проникает в каждый уголок комнаты, создавая атмосферу домашнего кинотеатра у вас дома. И если вы задумывались о покупке дополнительной акустики, то с телевизором Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 этот вопрос может отпасть после первого запуска.Сердцем телевизора стал процессор Dreame Pro Ai в связке с 4-ядерным ARM Cortex-A73 и 3 ГБ оперативной памяти. В качестве «операционки» стоит Google TV на базе Android 11. Версия не самая новая, но со своими задачами справляется безукоризненно. Плюс под приложения и обновления выделено целых 32 ГБ — такой объем позволяет себе далеко не каждый производитель.Напомню, что главное преимущество телевизоров на андроиде — возможность устанавливать любые приложения через apk-файлы. Понадобиться лишь флешка или съемный жесткий диск.Пару слов о пульте ДУ. Его корпус состоит из пластика и металла. Набор функций стандартный, интуитивный и неперегруженный. Есть функция голосового управления. Из минусов: вместо быстрого доступа к приложениям вроде Netflix и Prime хотелось бы видеть «Кинопоиск» и другие отечественные сервисы. Впрочем, исправить положение может программируемая клавиша, к ней можно привязать запуск любого приложения.Появление Dreame на рынке телевизоров стало действительно неожиданностью, причем приятной. Aura Mini LED 4K TV S100 — это модель, которая закрывает большинство желаний пользователей. Яркое и контрастное изображение, естественная цветопередача, частота 144 Гц и встроенная аудиосистема с 11 динамиками делают телевизор всесторонним и универсальным выбором, к которому непременно стоит присмотреться.