Больше не эксклюзив: Xiaomi разблокировала «островок» во всех смартфонах с HyperOS 3





Теперь функция Xiaomi Hyper Island доступна не только владельцем флагманов, но с оговорками.

Функция Hyper Island — аналог Dynamic Island в iPhone — была эксклюзивной фишкой премиум-смартфонов Xiaomi на HyperOS 3. Теперь информационный центр стал доступен владельцам более бюджетных моделей, сообщает инсайдер PaperKing13.В новой сборке HyperOS 3.0.23 код, блокирующий Hyper Island в моделях Redmi и Poco, был удален. Однако из-за нехватки оперативной памяти, “островок” лишился плавных анимаций. В остальном функциональность осталась нетронутой.Так Xiaomi 15T и 15T Pro уже получили эту функцию. Ожидается, что аналогичное обновление дойдет до бюджетных моделей в период с декабря 2025 года по март 2026 года.Вот список смартфонов Redmi и Poco на HyperOS 3, которые вскоре получат Xiaomi Hyper Island:• Poco Note 14 Pro+ 5G• Poco Note 14 Pro 5G• Poco Note 14 Pro• Poco Note 14• Poco F7 Ultra• Poco F7 Pro• Poco F7• Poco X7 Pro Iron Man Edition• Poco X7 Pro• Poco X7• Redmi Note 13 Pro• Redmi 15• Redmi 14C• Redmi 13• Redmi 13x• Poco F6 Pro• Poco F6• Poco X6 Pro• Poco M7• Poco M6 Pro• Poco M6• Poco C75• Poco F5 Pro• Poco F5• Poco X6• Poco M7 Pro 5G• Poco C85• Redmi Note 14 5G• Redmi Note 13 Pro+• Redmi Note 13 Pro• Redmi Note 13 5G• Redmi 15 5G• Redmi 15C 5G• Redmi 15C