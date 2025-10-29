Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Больше не эксклюзив: Xiaomi разблокировала «островок» во всех смартфонах с HyperOS 3

Артем
zsdftnfgnzsfgnmsfgm.png

Теперь функция Xiaomi Hyper Island доступна не только владельцем флагманов, но с оговорками.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Функция Hyper Island — аналог Dynamic Island в iPhone — была эксклюзивной фишкой премиум-смартфонов Xiaomi на HyperOS 3. Теперь информационный центр стал доступен владельцам более бюджетных моделей, сообщает инсайдер PaperKing13.

В новой сборке HyperOS 3.0.23 код, блокирующий Hyper Island в моделях Redmi и Poco, был удален. Однако из-за нехватки оперативной памяти, “островок” лишился плавных анимаций. В остальном функциональность осталась нетронутой. 

Так Xiaomi 15T и 15T Pro уже получили эту функцию. Ожидается, что аналогичное обновление дойдет до бюджетных моделей в период с декабря 2025 года по март 2026 года. 

Вот список смартфонов Redmi и Poco на HyperOS 3, которые вскоре получат Xiaomi Hyper Island:

Октябрь - ноябрь 2025 года

• Poco Note 14 Pro+ 5G
• Poco Note 14 Pro 5G
• Poco Note 14 Pro
• Poco Note 14
• Poco F7 Ultra
• Poco F7 Pro
• Poco F7
• Poco X7 Pro Iron Man Edition
• Poco X7 Pro
• Poco X7

Ноябрь и декабрь 2025 года

• Redmi Note 13 Pro
• Redmi 15
• Redmi 14C
• Redmi 13
• Redmi 13x
• Poco F6 Pro
• Poco F6
• Poco X6 Pro
• Poco M7
• Poco M6 Pro
• Poco M6
• Poco C75

Декабрь 2025 года - март 2026 года

• Poco F5 Pro
• Poco F5
• Poco X6
• Poco M7 Pro 5G
• Poco C85
• Redmi Note 14 5G
• Redmi Note 13 Pro+
• Redmi Note 13 Pro
• Redmi Note 13 5G
• Redmi 15 5G
• Redmi 15C 5G
• Redmi 15C
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco начали получать HyperOS 3: список устройств и сроки обновления
Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей
Представлена умная камера Xiaomi Smart Camera C302 с функцией ночного видения

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии