Больше не эксклюзив: Xiaomi разблокировала «островок» во всех смартфонах с HyperOS 3

Теперь функция Xiaomi Hyper Island доступна не только владельцем флагманов, но с оговорками.
В новой сборке HyperOS 3.0.23 код, блокирующий Hyper Island в моделях Redmi и Poco, был удален. Однако из-за нехватки оперативной памяти, “островок” лишился плавных анимаций. В остальном функциональность осталась нетронутой.
Так Xiaomi 15T и 15T Pro уже получили эту функцию. Ожидается, что аналогичное обновление дойдет до бюджетных моделей в период с декабря 2025 года по март 2026 года.
Вот список смартфонов Redmi и Poco на HyperOS 3, которые вскоре получат Xiaomi Hyper Island:
Октябрь - ноябрь 2025 года
• Poco Note 14 Pro+ 5G
• Poco Note 14 Pro 5G
• Poco Note 14 Pro
• Poco Note 14
• Poco F7 Ultra
• Poco F7 Pro
• Poco F7
• Poco X7 Pro Iron Man Edition
• Poco X7 Pro
• Poco X7
Ноябрь и декабрь 2025 года
• Redmi Note 13 Pro
• Redmi 15
• Redmi 14C
• Redmi 13
• Redmi 13x
• Poco F6 Pro
• Poco F6
• Poco X6 Pro
• Poco M7
• Poco M6 Pro
• Poco M6
• Poco C75
Декабрь 2025 года - март 2026 года
• Poco F5 Pro
• Poco F5
• Poco X6
• Poco M7 Pro 5G
• Poco C85
• Redmi Note 14 5G
• Redmi Note 13 Pro+
• Redmi Note 13 Pro
• Redmi Note 13 5G
• Redmi 15 5G
• Redmi 15C 5G
• Redmi 15C