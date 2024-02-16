Bose выпустила очень нестандартные наушники Ultra Open Earbuds. В них вообще невозможно слушать музыку

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Популярный производитель аудиоборудования Bose представил новые TWS-наушники Ultra Open Earbuds. Их уникальность заключается в открытой конструкции, которая позволяет одновременно слышать контент и окружающий мир.Наушники Bose Ultra Open Earbuds цепляются за нижнюю заднюю часть уха. Они предлагают U-образную форму, корпус которой свисает снаружи. На нём расположена кнопка для доступа к различным функциям и параметрам воспроизведения.В гарнитуре используется запатентованная технология OpenAudio, которая проецирует звук непосредственно в ушной канал с помощью мощного преобразователя. Кроме того, в устройстве есть функция Bose Immersive Audio, которая отвечает за прострастранственный звук.Внутри Bose Ultra Open установлен чип Snapdragon с поддержкой адаптивного кодека Qualcomm aptX. Подключаются наушники по Bluetooth 5.3, но в них нет возможности сопряжения с несколькими устройствами одновременно.Среди прочих особенностей — автоматическая регулировка громкости в зависимости от окружающего шума, поддержка Google Fast Pair, влагозащита IPX4 и автономность до 7,5 часов (19,5 часов с кейсом).Новые Bose Ultra Open уже доступны в некоторых странах по цене $299.