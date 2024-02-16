Bose выпустила очень нестандартные наушники Ultra Open Earbuds. В них вообще невозможно слушать музыку

Фархад
Bose

Популярный производитель аудиоборудования Bose представил новые TWS-наушники Ultra Open Earbuds. Их уникальность заключается в открытой конструкции, которая позволяет одновременно слышать контент и окружающий мир.

Наушники Bose Ultra Open Earbuds цепляются за нижнюю заднюю часть уха. Они предлагают U-образную форму, корпус которой свисает снаружи. На нём расположена кнопка для доступа к различным функциям и параметрам воспроизведения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В гарнитуре используется запатентованная технология OpenAudio, которая проецирует звук непосредственно в ушной канал с помощью мощного преобразователя. Кроме того, в устройстве есть функция Bose Immersive Audio, которая отвечает за прострастранственный звук.

Bose

Внутри Bose Ultra Open установлен чип Snapdragon с поддержкой адаптивного кодека Qualcomm aptX. Подключаются наушники по Bluetooth 5.3, но в них нет возможности сопряжения с несколькими устройствами одновременно.

Среди прочих особенностей — автоматическая регулировка громкости в зависимости от окружающего шума, поддержка Google Fast Pair, влагозащита IPX4 и автономность до 7,5 часов (19,5 часов с кейсом).

Bose

Новые Bose Ultra Open уже доступны в некоторых странах по цене $299.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Bose
Cсылки по теме:
Apple запретила пользоваться откатываться на iOS 17.3
Epic Games раздаёт гонки Dakar Desert Rally. Экономия — 1399 р.!
Крупный апдейт Telegram для Android и iPhone: много нового в чатах

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии