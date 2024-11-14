Босс Oura посмеялся над Apple. Он уверен, что Тим Кук не рискнёт выпускать смарт-кольцо

Фархад



Генеральный директор Oura Том Хейл заявил, что не верит в выпуск умного кольца Apple, поскольку такой продукт подорвёт продажи Apple Watch.

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В интервью CBNC Хейл отметил, что Apple «сама не верит в необходимость использования кольца и часов вместе».

«Apple, скорее всего, пристально следит и за Oura, и за Samsung, однако, компания вряд ли станет выпускать смарт-кольцо, поскольку эту категорию продуктов сложно сделать правильно», — добавил глава Oura Том Хэйл.

К слову, Oura недавно выпустила Oura Ring 4 — кольцо, способное отслеживать движение, физическую форму, здоровье, стресс и сон. На сегодняшний день Oura — одна из самых известных компаний по производству умных колец.

По данным инсайдеров, Apple всё ещё изучает возможность выпуска смарт-кольца, но продукт ещё не находится в стадии активной разработке. Во всяком случае, так утверждает Марк Гурман из Bloomberg. Он также отметил, что Apple беспокоится о каннибализации продаж Apple Watch, поскольку смарт-кольцо по идее получит многие из тех функций, что предлагают часы.
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Источник:
MacRumors
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