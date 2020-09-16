









Компания Bowers & Wilkins отметила десятилетнюю годовщину выпуска своих первых наушников анонсом новой модели PX7 Carbon Edition. Это беспроводные наушники премиум-уровня с адаптивным шумоподавлением.Наушники PX7 Carbon Edition созданы на базе модели PX7 и обладают примерно такими же характеристиками, хотя и имеют некоторые отличия. В новой модели используется карбоновая отделка корпуса, а также алмазная обработка чашек и амбушюров.Наушники PX7 Carbon Edition получили кастомные драйверы диаметром 43,6 мм и амбушюры из вспененного материала с памятью формы и пассивной шумоизоляцией, а также систему активного шумоподавления, уровень которого меняется в зависимости от внешних шумов. Акустическая особенность этой модели заключается в сохранении нейтральности звучания и тонального баланса — музыка играет ровно так, как она была задумана музыкантами и звукоинженерами.Модель PX7 Carbon Edition обладает поддержкой технологии Bluetooth aptX Adaptive, которая обеспечивает воспроизведение звука с высоким разрешением 24-бит/48 кГц по беспроводной сети. Оголовья и опорные кронштейны для чашек наушников изготовлены из полимера, армированного углеродными волокнами. Также поддерживается функция сквозного пропуска звука Ambient-Pass-Through, которая позволяет без снятия наушников слышать все внешние звуки, в том числе голоса собеседников.Время автономной работы PX7 Carbon Edition с включенной системой шумоподавления составляет до 30 часов. После 15-минутной зарядки наушники способны проработать около 5 часов.Компания Bowers & Wilkins начнёт продажу PX7 Carbon Edition в октябре 2020 года. В России эти наушники будут стоить 29 990 рублей.