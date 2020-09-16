Компания Bowers & Wilkins отметила десятилетнюю годовщину выпуска своих первых наушников анонсом новой модели PX7 Carbon Edition. Это беспроводные наушники премиум-уровня с адаптивным шумоподавлением.
Наушники PX7 Carbon Edition созданы на базе модели PX7 и обладают примерно такими же характеристиками, хотя и имеют некоторые отличия. В новой модели используется карбоновая отделка корпуса, а также алмазная обработка чашек и амбушюров.
Наушники PX7 Carbon Edition получили кастомные драйверы диаметром 43,6 мм и амбушюры из вспененного материала с памятью формы и пассивной шумоизоляцией, а также систему активного шумоподавления, уровень которого меняется в зависимости от внешних шумов. Акустическая особенность этой модели заключается в сохранении нейтральности звучания и тонального баланса — музыка играет ровно так, как она была задумана музыкантами и звукоинженерами.
Время автономной работы PX7 Carbon Edition с включенной системой шумоподавления составляет до 30 часов. После 15-минутной зарядки наушники способны проработать около 5 часов.
Компания Bowers & Wilkins начнёт продажу PX7 Carbon Edition в октябре 2020 года. В России эти наушники будут стоить 29 990 рублей.
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За 25990₽, серебро правда.