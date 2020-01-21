Российский бренд мобильной электроники BQ представил недорогое устройство из линейки Magic — смартфон BQ 6042L Magic E. Новинка оснащена узкорамочным экраном, NFC-модулем, восьмиядерным процессором и двойной основной камерой.
BQ 6042L Magic E обладает IPS-дисплеем диагональю 6,09 дюйма с разрешением 1280×600 пикселей, соотношением сторон 19:9 и V-образным вырезом в верхней части, в котором расположена фронтальная камера. Такое решение позволяет экрану занимать практически всю лицевую часть аппарата.
Аппарат заключен в корпус со скругленными краями, на выбор предлагаются четыре варианта расцветки: темно-синий, винно-красный, градиентный ультрафиолетовый и черный. В черном цвете BQ 6042L Magic E имеет матовую текстуру, которая снижает маркость поверхности.
Смартфон BQ 6042L Magic E работает на восьмиядерном процессоре UNISOC SC9863A, а 2 ГБ оперативной памяти позволят запускать несколько приложений одновременно. 32 ГБ внутренней памяти можно расширить на дополнительные 256 ГБ при помощи карты microSD. Смартфон обладает NFC-модулем, благодаря которому можно оплачивать покупки на терминалах, поддерживающих бесконтактную оплату.
Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная оснащена двумя сенсорами — основной 13 Мп с автофокусом и вспомогательный 0,3 Мп с фиксированной фокусировкой. Смартфон обладает функцией разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев, индикатором уведомлений, аккумулятором емкостью 2950 мАч, 3,5-мм аудиовыходом, а также поддержкой LTE, Bluetooth 4.2 и GPS. Он двухсимочный, а в качестве операционной системы используется Android 9.0.
BQ 6042L Magic E можно приобрести по цене 5 990 рублей в официальном интернет-магазине BQ.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
На андроиде 9.0... ага... да... вышибить бы мозги тому, кто это утверждает.