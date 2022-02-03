Российский бренд техники и электроники BQ представил смартфон BQ 6061L Slim. Отличительной особенностью новинки является тонкий компактный корпус, выполненный в ярких цветах, и наличие порта USB Type-C.
Несмотря на тонкий корпус, инженерам BQ удалось поместить в BQ 6061L Slim аккумулятор емкости на 3500 мАч, благодаря чему можно целый день слушать музыку, серфить в интернете, смотреть фильмы и общаться с друзьями и родными. BQ 6061L Slim обладает IPS-экраном диагональю 6,088 дюйма, который гарантирует насыщенную цветопередачу и комфортное потребление контента на любой вкус – от мобильного гейминга до просмотра фильмов и роликов на YouTube.
За производительность аппарата отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6761, обеспечивающий высокую скорость отклика и быстрое выполнение задач. 2 ГБ оперативной памяти позволят комфортно использовать приложения и сервисы, а 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения на дополнительные 128 ГБ (при помощи карт microSD) – хранить большие объемы файлов на смартфоне. Двойной блок основной камеры (8 МП + 5 МП) послужит для создания качественных фотографий – как в обычном, так и в широкоугольном режиме. Фронтальная камера на 5 МП поможет в создании оригинальных селфи.
Устройство функционирует на базе современной и продвинутой операционной системы Android 11 (Go Edition), обеспечивающей оптимальную работу сервисов и приложений, а также регулярное обновление внутреннего ПО устройства. Из дополнительных характеристик нового смартфона – функция разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев, а также поддержка LTE.
Смартфон BQ 6061L Slim можно приобрести по цене 7 490 рублей в официальном интернет-магазине BQ.
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