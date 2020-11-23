













Российский бренд техники и электроники BQ представил новый смартфон из линейки Magic — BQ 6630L Magic L. Новинка обладает экраном, который является самым большим среди всех смартфонов BQ на данный момент, восьмиядерным процессором с поддержкой ИИ, двойной основной камерой, ёмким аккумулятором и чипом для бесконтактной оплаты NFC.BQ 6630L Magic L обладает IPS-дисплеем диагональю 6,53 дюйма с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и V-образным вырезом в верхней части, в котором расположена фронтальная камера. Экран занимает почти всю лицевую часть аппарата. Корпус смартфона выполнен в градиентных винно-красном и темно-синем цветах, а в черном цвете смартфон имеет специальную текстуру, которая снижает маркость и не позволяет устройству выскальзывать из рук.





Двойная основная камера 12 МП с автофокусом и вспышкой позволяет получать фотографии без смазывания даже в условиях низкой освещенности. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.



В смартфоне использован восьмиядерный процессор UNISOC SC9863А, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить на дополнительные 256 ГБ c помощью карты microSD. Ёмкость аккумулятора составляет 4920 мАч, также есть модуль NFC для бесконтактных платежей. Из дополнительных возможностей нового смартфона — функция разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев и системы распознавания лица Face Unlock — для двойной защиты данных, а также поддержка LTE. Смартфон работает на Android 10, которая содержит алгоритмы оптимизации работы фоновых приложений.



BQ 6630L Magic L можно приобрести по цене 8 990 рублей в официальном интернет-магазине BQ.







