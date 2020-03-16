«Сегодня самыми популярными телевизорами среди наших покупателей являются модели диагональю 32 дюйма, — говорит генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов. — Однако на рынке уже четко прослеживается тренд на увеличение доли Smart TV и увеличение диагонали экрана телевизоров. Следуя этому тренду, мы будем пополнять нашу линейку, предлагая пользователям только актуальные и востребованные модели телевизоров. На этом рынке мы всерьез и надолго, и в наших дальнейших планах — достичь 10% его доли».







Российский бренд электроники BQ поделился своими планами по производству телевизоров. В этом году он намерен продать в России не менее 300 тысяч таких устройств.С момента выхода на рынок в сентябре 2019 года BQ уже продал более 90 000 телевизоров. Сейчас ассортимент бренда включает в себя 26 моделей телевизоров с диагоналями экранов от 21,5 до 50 дюймов, 10 из которых поддерживают функцию Smart TV. В ближайшее время модельный ряд BQ расширится Smart-телевизорами с большими диагоналями экранов.Продажам телевизоров BQ также поспособствовало появление нового партнера — интернет-магазина Wildberries. На настоящий момент это один из самых крупных, быстрорастущих и быстроразвивающийся интернет-магазинов в России, с самым большим числом пунктов выдачи заказов по всей стране.BQ — российский бренд электроники, основанный в 2013 году. Его Основной ассортиментный портфель составляют смартфоны, мобильные телефоны, телевизоры и планшетные компьютеры в бюджетном и среднем ценовых сегментах. В 2019 году компания вышла на рынок телевизоров.