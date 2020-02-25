Российский бренд мобильной электроники BQ объявил о готовности предустанавливать российский софт на свои смартфоны, как того требует новое законодательство.
В связи с принятием нового федерального закона антимонопольная служба (ФАС) разработала график предустановки российских приложений и программ на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России. Так, с 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов и планшетов.
«В настоящее время все договоренности с разработчиками приложений уже достигнуты, — комментирует технический директор компании BQ Тимофей Мелихов. — Дело осталось за малым — согласовать предустановку сервиса „Госуслуги“ и национальной платежной системы „МИР“. Как раз сейчас мы активно ведем переговоры по этому поводу. Мы рады, что вместе со смартфонами BQ пользователи получат действительно качественное ПО».Компания BQ с 2015 года предустанавливает ряд отечественных приложений, в том числе браузер, поисковую систему «Яндекс» и мобильное приложение благотворительного фонда «Подари Жизнь». С 2019 года началась установка почтового приложения от Mail.ru. К 1 июля 2020 года компания BQ планирует дополнить пакет предустанавливаемых российских приложений. Это будут социальная сеть, антивирус, мессенджер, облачное хранилище, карты, сервис «Госуслуги» и приложение Mir Pay.
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