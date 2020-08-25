



Российский бренд электроники BQ представил телевизор BQ 65SU01B — один из самых доступных на рынке с разрешением 4К и технологией Smart TV.



Телевизор BQ 65SU01B оснащён 65-дюймовым 4К-дисплеем с контрастностью 5000:1 и яркостью 300 кд/м2. Наличие Smart TV на базе Android 9.0 позволяет подключить телевизор к интернету и использовать любые приложения и игры из Play Маркета.



Оболочка BQ Launcher наделяет телевизор BQ 65SU01B функцией умного поиска. С её помощью можно найти контент внутри многих установленных приложений без необходимости открывать каждое из них: достаточно сделать запрос через виртуальную или физическую клавиатуру. Система также может сама предлагать контент, основываясь на раннее просмотренных пользователем фильмах, шоу или сериалах. Для просмотра видео по ночам в BQ 65SU01B предусмотрен Bluetooth-модуль который позволяет подключить к телевизору беспроводные наушники, чтобы не беспокоить окружающих громким звуком.



Телевизор оборудован стереоколонками мощностью 20 Вт. Два USB-порта позволят воспроизводить фильмы или сериалы с флешек или внешних винчестеров, а при помощи трёх HDMI-разъемов можно подключить игровую консоль, Blu-Ray-плеер и ресивер.



Телевизор BQ 65SU01B продаётся за 40 840 рублей в интернет-магазине Wildberries.







