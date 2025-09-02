«Бракованные» айфоны появились даже в обычных магазинах. Покупателей заставляют писать расписку

Александр
Как пишет ТАСС, российские офлайн-ритейлеры внедрили новую практику продажи iPhone — теперь покупатели должны подписывать документ об отсутствии претензий из-за отсутствия предустановленного магазина приложений RuStore. Ранее интернет-магазины стали маркировать устройства Apple как имеющие «недостаток», что позволяет относительно легально продавать их, хотя они и не соответствуют требованиям законодательства о предустановке отечественного ПО.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides


Фото ТАСС

Процедура оформления такой покупки в магазине включает обязательное информирование клиента о том, что устройство не имеет предустановленного RuStore, и получение письменного подтверждения, что покупатель осознает этот факт и не будет иметь претензий. Этот подход защищает ритейлеров от потенциальных судебных исков и проверок контролирующих органов, обеспечивая юридическую чистоту сделки.

Такая практика демонстрирует адаптацию рынка к новым регуляторным условиям без полного отказа от продаж популярной техники Apple. Покупатели, в свою очередь, получают возможность приобрести желаемое устройство, сознательно принимая его «недостаток» в обмен на доступность продукта, который иначе мог бы исчезнуть с полок магазинов.

Эксперты отмечают, что подобный механизм может стать моделью для продажи других товаров, не полностью соответствующих техническим требованиям российского законодательства, но пользующихся спросом у потребителей. Это создает прецедент легальной торговли товарами с «ограниченной функциональностью» через механизм информированного согласия покупателя.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
Разработчики теперь могут не напрягаться: вышел Xcode 26 Beta 7 с поддержкой GPT-5 и интеграцией с Claude
Ремешок через плечо для iPhone 17 получит свой MagSafe?

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии