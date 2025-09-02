«Бракованные» айфоны появились даже в обычных магазинах. Покупателей заставляют писать расписку

Фото ТАСС
Процедура оформления такой покупки в магазине включает обязательное информирование клиента о том, что устройство не имеет предустановленного RuStore, и получение письменного подтверждения, что покупатель осознает этот факт и не будет иметь претензий. Этот подход защищает ритейлеров от потенциальных судебных исков и проверок контролирующих органов, обеспечивая юридическую чистоту сделки.
Такая практика демонстрирует адаптацию рынка к новым регуляторным условиям без полного отказа от продаж популярной техники Apple. Покупатели, в свою очередь, получают возможность приобрести желаемое устройство, сознательно принимая его «недостаток» в обмен на доступность продукта, который иначе мог бы исчезнуть с полок магазинов.
Эксперты отмечают, что подобный механизм может стать моделью для продажи других товаров, не полностью соответствующих техническим требованиям российского законодательства, но пользующихся спросом у потребителей. Это создает прецедент легальной торговли товарами с «ограниченной функциональностью» через механизм информированного согласия покупателя.