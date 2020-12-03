По данным 9to5mac, бразильские власти заставили компанию Apple включать зарядное устройство в стандартную комплектацию смартфонов. Она отказалась от этого аксессуара после анонса iPhone 12, причём изменение затронуло даже более ранние модели.
Бразилия стала первой страной, в которой Apple на законодательном уровне обязана обеспечивать покупателей смартфонов зарядными устройствами. Логика бразильских властей такова: пользоваться незаряженным смартфоном невозможно, поэтому смартфон без зарядного устройства и кабеля не является полноценно пригодным к использованию товаром, а продавать такие товары нельзя.
Из комплектации смартфонов Apple также исчезли проводные наушники. Исключение сделано только для Франции. В этой стране запрещено продавать мобильные телефоны и смартфоны без аксессуаров, которые позволяют снизить воздействие радиационного излучения на органы слуха (фактически это означает запрет продавать средства мобильной связи без гарнитуры или наушников).
Apple объясняла отказ от наушников и зарядного адаптера заботой об окружающей среде. Одновременно с этим компания выпустила линейку беспроводных магнитных зарядных аксессуаров под брендом MagSafe. Они выпускаются не только Apple, но и сторонними производителями. В коробке вместе со смартфоном теперь можно найти только зарядный кабель, но и от него компания может отказаться, если выпустит iPhone, заряжающийся только беспроводным способом.
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С какой радости зарядка должна в комплекте идти? У большинства уже тонны этих зарядок. Надо тебе зарядку, купи сразу и все. Чего это производитель должен выпускать тонны мусора. Ты хоть малейшее представление имеешь о том сколько этого хлама? Из комплекта и кабель убрать надо. Нет обсолютно никаких причин класть его без надобности туда. Кому надо, сам докупит. И хлама на планете меньше будет. Мак так же без клавиатуры продается. И без мышки между прочим. Может есть уже, какого лешего хлам пихать в коробку.
Это я еще молчу про сторонних производителей, которые этот мусор выпускаю в большем объёме ))))
но это порождает спрос. вопрос циклический: одно от другого зависит, но моё мнение : "кабель и кубик и наушники в комплекте не нужны"
Но многие переходят на 12 модельный ряд с более старых устройств, где в комплекте зарядка со стандартным USB, а в комплекте с 12 версией лежит провод Type-C. И что людям остаётся делать?
Отвечу — покупать новое зарядное устройство, т.к. старое не подходит или же они его продали вместе со старым смартфоном.
На данный момент беспроводные зарядки проигрывают обычным в скорости, да, за ними будущее, но пока ещё рано.