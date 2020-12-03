Зарядка

По данным 9to5mac, бразильские власти заставили компанию Apple включать зарядное устройство в стандартную комплектацию смартфонов. Она отказалась от этого аксессуара после анонса iPhone 12, причём изменение затронуло даже более ранние модели.

Бразилия стала первой страной, в которой Apple на законодательном уровне обязана обеспечивать покупателей смартфонов зарядными устройствами. Логика бразильских властей такова: пользоваться незаряженным смартфоном невозможно, поэтому смартфон без зарядного устройства и кабеля не является полноценно пригодным к использованию товаром, а продавать такие товары нельзя.

Из комплектации смартфонов Apple также исчезли проводные наушники. Исключение сделано только для Франции. В этой стране запрещено продавать мобильные телефоны и смартфоны без аксессуаров, которые позволяют снизить воздействие радиационного излучения на органы слуха (фактически это означает запрет продавать средства мобильной связи без гарнитуры или наушников).

Apple объясняла отказ от наушников и зарядного адаптера заботой об окружающей среде. Одновременно с этим компания выпустила линейку беспроводных магнитных зарядных аксессуаров под брендом MagSafe. Они выпускаются не только Apple, но и сторонними производителями. В коробке вместе со смартфоном теперь можно найти только зарядный кабель, но и от него компания может отказаться, если выпустит iPhone, заряжающийся только беспроводным способом.


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