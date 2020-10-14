





Компания Belkin поделилась подробностями о своих первых двух аксессуарах, совместимых с новой системой зарядки MagSafe от Apple. Первый гаджет представляет собой зарядное устройство 3-в-1 для AirPods, Apple Watch и iPhone, а второй — автомобильное крепление для вентиляционных отверстий, которое было показано в рамках презентации модельного ряда смартфонов iPhone 12.Беспроводное зарядное устройство Belkin Boost Charge Pro MagSafe 3-in-1 выполнено на плоском основании с 5-ваттной площадкой для AirPods или AirPods Pro и хромированной подставкой с двумя держателями для зарядки iPhone и Apple Watch.Как и в случае с другими зарядными устройствами MagSafe, на iPhone можно подавать до 15 Вт мощности, а это вдвое больше, чем с помощью обычной зарядки со стандартом Qi. Belkin сообщает, что Boost Charge Pro MagSafe 3-in-1 будет доступно зимой 2020 года в черном и белом вариантах, а его стоимость составит 150 долларов.Для автомобилистов Belkin представляет MagSafe Car Vent Pro, который предлагает тонкий профиль и возможность установки в горизонтальной или вертикальной ориентации. Это просто крепление, у которого нет функций для зарядки iPhone 12. По словам производителя, задник аксессуара позволяет удобно прокладывать кабель. Устройство поступит в продажу зимой этого года, а его ценник — 39,95 доллара.Помимо этого, Belkin в ближайшее время представит набор защитных экранов UltraGlass для iPhone 12 из литийалюмосиликатного стекла для защиты от ударов и царапин. Старт продаж намечен на эту пятницу в интернет-магазине Apple по цене от 39,95 до 44,95 долларов.