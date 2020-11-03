HONOR Band 6 — 37 долларов

HONOR Band 6 NFC — 43 доллара







Бренд Honor выпустил Band 6 — это первый в мире фитнес-трекер с безрамочным экраном. Новинка будет доступна в двух вариантах — с NFC и без. Дизайн этого носимого гаджета похож на своих предшественников. Устройство можно рассматривать как мини-версию недавно выпущенных смарт-часов Honor Watch ES.Honor Band 6 получил 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 194 x 368 пикселей и стеклом 2.5D. Ёмкостная клавиша отсутствует, поэтому фитнес-трекер использует навигацию с помощью жестов. На правой стороне имеется физическая кнопка, которая активирует экран. На левой грани устройства размещен логотип Honor.Фитнес-трекер доступен в трех цветовых вариантах: черный, серый и коралловый. Стоит отметить, что цвета применимы только к ремешку, поскольку во всех трех вариантах корпус остается черным.Новинка поддерживает 10 спортивных режимов, отслеживание уровня кислорода в крови, 24-часовой мониторинг сердечного ритма и мониторинг сна. Срок автономной работы, по словам производителя, составляет до 14 дней. У версии с NFC имеется поддержка бесконтактных платежей и голосового помощника.Помимо всего вышеперечисленного, у Honor Band 6 имеется Bluetooth 5.0, акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма и аккумулятор на 180 мАч. Гаджет водонепроницаем до 5 атм и заряжается через магнитное зарядное устройство. Габариты устройства: 43 × 25,4 × 11,45 мм, а вес составляет около 18 г без ремешка.Оба варианта будут доступны для предзаказа, начиная с 4 ноября и поступят в продажу с 11 ноября.